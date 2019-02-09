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У Києві помер відомий журналіст

У Києві помер відомий журналіст
Пішов з життя засновник газети «Сегодня» Олег Нипадимка. Його серце зупинилося учора, 8 лютого. Йому був 61 рік.

Про смерть журналіста повідомили рідні на його сторінці у Facebook, - пише Детектор Медіа.

У коментарях до допису зазначено, що у Олега Нипадимки зупинилось серце. Час та місце похорону не повідомляється.

Про смерть Нипадимки також повідомила у Facebook генеральна продюсерка телеканалу ZIK Наталія Влащенко. Вона свого часу працювала заступницею Нипадимки в газеті «Сегодня».

«Йому вдалося зібрати колектив зірок, кожен з цих людей став епохою в українській журналістиці. Людина-емоція, він завжди був сповнений ідей, радів кожній нашій удачі. Кожен дріб'язковий провал вважав особистою трагедією. У його кабінеті тусувалися політики і зірки... і ми не працювали, а буквально жили в редакції на Борщагівській. І могли потім ще по телефону півночі говорити. Я була його заступником, і у нас були різні відносини. Але завжди відкриті і щирі. Щиро обіймались і щиро сварились. І над усім цим сяяла його знаменита дитяча посмішка», - написала вона.

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Теги: Олег Нипадимка, Сегодня, смерть
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