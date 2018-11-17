Винесли найцінніше і порубали усе сокирами: на Волині «обчистили» квартиру в центрі міста





Про це повідомляє



За інформацією видання, злочин скоїли на проспекті Дружби. Злодії вибили вікно, перед тим відрізавши електропостачання, і проникли в житло.



Квартира була на сигналізації. Проте після зникнення сигналу на пульті ніхто з охорони не поцікавився цим і не приїхав.



Господарів удома не було, і злодії про це добре знали. Винесли із житла все найцінніше, а згодом знищили усе, що було в квартирі, порубавши сокирою.



Відомо, що злодії "похазяйнували" також у гаражі.



Згодом на місце приїхала поліція. Сусіди ж запевняють, що нічого не чули і не бачили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вранці 9 лютого відбулася зухвала крадіжка з квартири в центрі міста.Про це повідомляє Радар За інформацією видання, злочин скоїли на проспекті Дружби. Злодії вибили вікно, перед тим відрізавши електропостачання, і проникли в житло.Квартира була на сигналізації. Проте після зникнення сигналу на пульті ніхто з охорони не поцікавився цим і не приїхав.Господарів удома не було, і злодії про це добре знали. Винесли із житла все найцінніше, а згодом знищили усе, що було в квартирі, порубавши сокирою.Відомо, що злодії "похазяйнували" також у гаражі.Згодом на місце приїхала поліція. Сусіди ж запевняють, що нічого не чули і не бачили.

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