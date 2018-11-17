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Винесли найцінніше і порубали усе сокирами: на Волині «обчистили» квартиру в центрі міста

Винесли найцінніше і порубали усе сокирами: на Волині «обчистили» квартиру в центрі міста
У Нововолинську вранці 9 лютого відбулася зухвала крадіжка з квартири в центрі міста.

Про це повідомляє Радар.

За інформацією видання, злочин скоїли на проспекті Дружби. Злодії вибили вікно, перед тим відрізавши електропостачання, і проникли в житло.

Квартира була на сигналізації. Проте після зникнення сигналу на пульті ніхто з охорони не поцікавився цим і не приїхав.

Господарів удома не було, і злодії про це добре знали. Винесли із житла все найцінніше, а згодом знищили усе, що було в квартирі, порубавши сокирою.

Відомо, що злодії "похазяйнували" також у гаражі.

Згодом на місце приїхала поліція. Сусіди ж запевняють, що нічого не чули і не бачили.

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Теги: Нововолинськ, пограбування
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