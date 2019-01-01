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Російські спецслужби платять за провокації проти храмів УПЦ (МП) – СБУ

Російські спецслужби платять за провокації проти храмів УПЦ (МП) – СБУ
Спецслужби Росії шукають людей, готових за гроші підпалювати храми Української православної церкви Московського патріархату.

Про це заявляють у Службі безпеки України, - пише Радіо Свобода.

За даними СБУ, представники силових структур Росії готові були платити дві тисячі доларів за відеозапис підпалу.

«Алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою виглядав наступним чином: «Намалювати на місці будь-який з запропонованих символів; почати зйомку, зняти темряву і момент загоряння. Зняти секунд десять горіння. Ущент палити необов’язково, головне, щоб будівля храму почала горіти. Об’єкт будь-який. На вибір. Обов’язково Московський патріархат. На акцію телефон брати без сім-карти, у момент зйомки поставити телефон на авіа-режим, аби «труба» не засвітилася на якому-небудь вай-фаї», – цитують вказівки для потенційних паліїв у СБУ.

Правоохоронці стверджують, що спробу рекрутувати одного громадянина України до підпалів вже попередили, проте припускають, що вербувальна діяльність триває й досі.​

«У зв’язку з цим СБ України закликає громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду «замовлень» невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу», – йдеться в заяві відомства.

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Теги: УПЦ (МП), ПЦУ, спецслужби, провокації
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