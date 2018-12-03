Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
Сьогодні, 01:01
Для юних пацієнтів волинської обласної дитячої лікарні в стінах закладу планують обладнати міні-школу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Аби під час тривалого лікування дітки могли навчатися, у лікарні планують створити освітній простір. Для цього вже підшукали приміщення й наразі обговорюють майбутню співпрацю з педагогами.
Для того, аби задум став ближчим до втілення в реальність, для тяжкохворих дітей у подарунок привезли плазмові телевізори.
Техніку привезли в рамках благодійного проекту «Здійсни мрію», який стартував на телеканалі «1+1». Її вручила сама ініціаторка проекту, відомо телеведуча Лідія Таран.
Деталі - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Аби під час тривалого лікування дітки могли навчатися, у лікарні планують створити освітній простір. Для цього вже підшукали приміщення й наразі обговорюють майбутню співпрацю з педагогами.
Для того, аби задум став ближчим до втілення в реальність, для тяжкохворих дітей у подарунок привезли плазмові телевізори.
Техніку привезли в рамках благодійного проекту «Здійсни мрію», який стартував на телеканалі «1+1». Її вручила сама ініціаторка проекту, відомо телеведуча Лідія Таран.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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