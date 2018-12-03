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Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО

Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
Для юних пацієнтів волинської обласної дитячої лікарні в стінах закладу планують обладнати міні-школу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аби під час тривалого лікування дітки могли навчатися, у лікарні планують створити освітній простір. Для цього вже підшукали приміщення й наразі обговорюють майбутню співпрацю з педагогами.

Для того, аби задум став ближчим до втілення в реальність, для тяжкохворих дітей у подарунок привезли плазмові телевізори.

Техніку привезли в рамках благодійного проекту «Здійсни мрію», який стартував на телеканалі «1+1». Її вручила сама ініціаторка проекту, відомо телеведуча Лідія Таран.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: міні-школа, лікарня, Луцьк, Лідія Таран
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