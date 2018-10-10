У популярному телешоу мама зниклого в Афганістані волинянина розповіла, що досі чекає сина. ВІДЕО

Ігоря Білокурова.



Випуск “Безсмертна надія” вийшов в ефір 8 лютого, - повідомляє



У студію приїхали мати зниклого воїна 79-річна Антоніна Білокурова, її племінник Леонід Павлович, невістка Наталія Павлович, сусідка Ніна Яцик, кращий друг Ігоря Петро Яцик, рідний брат Віктор Білокуров, однокласниця Людмила Губчик, представник громадської організації воїнів-афганців, який безпосередньо їздив і особисто спілкувався з Амруддіном, Олег Чуйко.



Присутні ділилися спогадами про молодого Ігоря Білокурова, міркували, наскільки схожий чи не схожий Амруддін на зниклого волинянина, висловлювали надію на його повернення додому.



Упродовж усього ефіру говорили не лише про долю Ігоря Білокурова, а й про безмежну любов його матері, яку вона пронесла крізь усі роки, чекаючи сина. Учасники програми намагалися підтримати і підбадьорити згорьовану матір, яка весь час втирала сльози.



“Я справді захоплений силою вашого материнського терпіння, вашої любові і вашої безсмертної надії. Думаю, що ви своїм прикладом подарували цю надію тисячам українських жінок, котрі чекають на повернення своїх зниклих дітей”, – звернувся наприкінці програми до Антоніни Білокурової ведучий Андрій Данілевич.



Жінці подарували портрет її сина Ігоря Білокурова, виконаний олівцем.



Нагадаємо, нещодавно у село Велика Глуша Любешівського району, звідки родом Ігор Білокуров, приїжджали журналісти відомої телепередачі. Їх цікавила тема знайденого в Афганістані чоловіка, якого вважали зниклим безвісти Ігорем Білокуровим, уродженцем Великої Глуші.



Ігор Білокуров зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії. У квітні 2018 року учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти, випадково знайшли українця, який нібито 30 років тому потрапив у полон. Він пам’ятав лише, що родом з Волині.



Він сказав, що втратив пам’ять через травму. І хоча він не пам’ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.



Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.



У “Ігоря” в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.



Однак за результатами аналізу ДНК з’ясувалося, що індекс материнства за всіма параметрами дорівнює нулю. Тобто афганець Амруддін не є сином мешканки Великої Глуші Антоніни Білокурової.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телеканал “Інтер” покакав ток-шоу “Стосується кожного”, присвячене долі безвісти зниклого в Афганістані волинянинаВипуск “Безсмертна надія” вийшов в ефір 8 лютого, - повідомляє Волинська служба новин У студію приїхали мати зниклого воїна 79-річна, її племінник, сусідка, кращий друг Ігоря, рідний брат, однокласниця, представник громадської організації воїнів-афганців, який безпосередньо їздив і особисто спілкувався з Амруддіном,Присутні ділилися спогадами про молодого Ігоря Білокурова, міркували, наскільки схожий чи не схожий Амруддін на зниклого волинянина, висловлювали надію на його повернення додому.Упродовж усього ефіру говорили не лише про долю Ігоря Білокурова, а й про безмежну любов його матері, яку вона пронесла крізь усі роки, чекаючи сина. Учасники програми намагалися підтримати і підбадьорити згорьовану матір, яка весь час втирала сльози.“Я справді захоплений силою вашого материнського терпіння, вашої любові і вашої безсмертної надії. Думаю, що ви своїм прикладом подарували цю надію тисячам українських жінок, котрі чекають на повернення своїх зниклих дітей”, – звернувся наприкінці програми до Антоніни Білокурової ведучий Андрій Данілевич.Жінці подарували портрет її сина Ігоря Білокурова, виконаний олівцем.Нагадаємо, нещодавно у село Велика Глуша Любешівського району, звідки родом Ігор Білокуров, приїжджали журналісти відомої телепередачі. Їх цікавила тема знайденого в Афганістані чоловіка, якого вважали зниклим безвісти Ігорем Білокуровим, уродженцем Великої Глуші.Ігор Білокуров зник безвісти в Афганістані у 1988 році, коли воював там у лавах радянської армії. У квітні 2018 року учасники експедиції, яка шукала в Афганістані водоносні пласти, випадково знайшли українця, який нібито 30 років тому потрапив у полон. Він пам’ятав лише, що родом з Волині.Він сказав, що втратив пам’ять через травму. І хоча він не пам’ятав свого імені, проте повідомив, що походить з Волині, звідки родом й Ігор Білокуров.Знімальна група ВВС допомогла матері Ігоря Білокурова зробити аналіз ДНК.У “Ігоря” в Афганістані зразки для тестів брали українські ветерани, які спеціально для цього прилетіли до країни.Однак за результатами аналізу ДНК з’ясувалося, що індекс материнства за всіма параметрами дорівнює нулю. Тобто

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