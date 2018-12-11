На Волині горів магазин «Копійочка». ВІДЕО
Сьогодні, 07:39
У місті Любомль Волинської області горів магазин «Копійочка». Пожежа сталася у ніч з 9 на 10 лютого.
Про це повідоляє інтернет-видання «Волинь24» з посиланням на інформацію читачів.
Так, читач надіслав відео пожежі, яке отримав від знайомої. Вона зазначила, що «було дуже страшно». Відео зняте близько опівночі із суботи на неділю, 10 лютого.
Першочергово читач зазначив, що горів супермаркет, протей інші читачі уточнили: горів магазин «Копійочка», що на вулиці Незалежності, 25 в Любомлі.
Деталі - згодом.
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Про це повідоляє інтернет-видання «Волинь24» з посиланням на інформацію читачів.
Так, читач надіслав відео пожежі, яке отримав від знайомої. Вона зазначила, що «було дуже страшно». Відео зняте близько опівночі із суботи на неділю, 10 лютого.
Першочергово читач зазначив, що горів супермаркет, протей інші читачі уточнили: горів магазин «Копійочка», що на вулиці Незалежності, 25 в Любомлі.
Деталі - згодом.
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