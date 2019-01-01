Курс валют у Луцьку на 10 лютого





Євро при купівлі становить - 30.365, при продажу - 30.971.



Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.423.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.293.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.859, а продаж - 27.262.Євро при купівлі становить - 30.365, при продажу - 30.971.Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.423.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.813, продаж - 7.293.

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