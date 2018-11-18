«Волинь» обіграла львівських аматорів

Футбольний клуб «Волинь» здолав СКК «Демня» з рахунком 0:1.Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.Матч у Винниках розпочався з активності атакувальних гравців Андрія Тлумака, який дещо змінив стартовий склад у порівнянні з матчем проти молодіжної команди «Динамо».Проти «Демні» у складі «Волині» з’явивсяу воротах, а також до складу повернулисята. У першому таймі наші футболісти створили чимало нагод для взяття воріт суперників, однак використали з них лише один –перетворив у гол передачуУ другому таймі на поле вийшов інший склад з потенційними новачками нашої команди. «Волинь» не раз могла збільшувати свою перевагу в рахунку – один із найкращих шансів мав, який не використав вихід віч-на-віч з голкіпером «Демні». У підсумку, матч так і завершився мінімальним успіхом «Волині». А тренери можуть бути задоволені фізичним та функціональним станом команди, що й було метою першого збору.Уже 10 лютого команда в Луцьку проведе останнє тренування першого збору, а 11 лютого – вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини.Склад (1 тайм): Когут – Петько, Курко, Горопевшек, Сімінін – Зінкевич, Хагназарі – Западня, Кожанов, Волошинович – Карпенко.У другому таймі виходили: Когут, Цюпа, Бартулович, Герасимюк, Климець, Козьбан, а також гравці, що перебувають на перегляді.