Вночі на Волині горів магазин: подробиці





Рятувальники розповіли подробиці пожежі, пише



Нагадаємо, пожежа сталася у суботу, 9 лютого.



На місце події виїжджали 10 ДПРЧ м. Любомль (1 та 2 хід), 11 ДПРЧ смт Шацьк, МПО Головне, МПО Штунь, МПО Полапи.



«Вогнем знищено дах та перекриття на площі близько 140 метрів квадратних, промислові товари. Причина встановлюється. Також пошкоджено 20 метрів квадратних магазину «Єва» та ще одне приміщення», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



На місці пожежі працюють фахівці.



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