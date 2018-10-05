У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
Сьогодні, 11:17
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулись Audi та Skoda.
Про це пишуть Волинські Новини.
ДТП сталася вранці 10 лютого.
За словами очевидців, зіткнення авто сталося близько 10:30.
Зі слів свідків, водій автомобіля Skoda намагався «перебудуватися» в іншу смугу, але при цьому не врахував безпечної дистанції по відношенню до інших учасників руху.
Таким чином, водій Аudi, який не мав достатньої траєкторії для здійснення маневру, в’їхав у задню частину Skoda.
На щастя, жоден із учасників ДТП не постраждав.
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Про це пишуть Волинські Новини.
ДТП сталася вранці 10 лютого.
За словами очевидців, зіткнення авто сталося близько 10:30.
Зі слів свідків, водій автомобіля Skoda намагався «перебудуватися» в іншу смугу, але при цьому не врахував безпечної дистанції по відношенню до інших учасників руху.
Таким чином, водій Аudi, який не мав достатньої траєкторії для здійснення маневру, в’їхав у задню частину Skoda.
На щастя, жоден із учасників ДТП не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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