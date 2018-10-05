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У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО

У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулись Audi та Skoda.

Про це пишуть Волинські Новини.

ДТП сталася вранці 10 лютого.

За словами очевидців, зіткнення авто сталося близько 10:30.

Зі слів свідків, водій автомобіля Skoda намагався «перебудуватися» в іншу смугу, але при цьому не врахував безпечної дистанції по відношенню до інших учасників руху.

Таким чином, водій Аudi, який не мав достатньої траєкторії для здійснення маневру, в’їхав у задню частину Skoda.

На щастя, жоден із учасників ДТП не постраждав.
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО
У Луцьку зіткнулись два авто. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія, Соборності
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