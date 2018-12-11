18-річний студент помер від кору





Про це повідомила Студентська рада Вінниччини на своїй сторінці у Facebook, передає



"9 лютого внаслідок ускладнень від кору - корової пневмонії, помер студент Вінницького національного медичного університету Бутенко Сергій! Ми щиро співчуваємо родині померлого. Нехай його душа покоїться з миром", - йдеться у повідомленні.



Також студенти закликали українців вакцинуватися від кору.



За даними місцевими ЗМІ, студент хворів на мононуклеоз, після чого підхопив кір, що дало ускладнення на легені. Хлопець сам не міг дихати, тож перебував у реанімації на штучній вентиляції легень у важкому стані.



Окрім цього повідомляється, що хлопець був вакцинований від кору.

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