Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін





Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, пише



«В нас немає захисту інформації. Так само як і немає реальних покарань за розповсюдження неправдивої інформації. Дехто говорить про свободу слова, а я говорю про зловживання свободою слова з боку окремих журналістів», – сказав народний обранець.



«Відсутність покарання породжує зловживання правом на свободу слова. І з цим потрібно боротися», – пояснив Ігор Лапін.



Він, також додав, що підготував відповідний законопроект і скоро зареєструє його у Верховній Раді України.



Нагадаємо, нещодавно Ігор Лапін виграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації у видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області – Ігоря Рицка, які опублікували недостовірну інформацію останнього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В період виборів, в Україні значно збільшується кількість маніпулятивних і фейкових матеріалів та статей, які робляться на замовлення.Таку думку висловив народний депутатв ефірі телеканалу Прямий, пише ВАР «В нас немає захисту інформації. Так само як і немає реальних покарань за розповсюдження неправдивої інформації. Дехто говорить про свободу слова, а я говорю про зловживання свободою слова з боку окремих журналістів», – сказав народний обранець.«Відсутність покарання породжує зловживання правом на свободу слова. І з цим потрібно боротися», – пояснив Ігор Лапін.Він, також додав, що підготував відповідний законопроект і скоро зареєструє його у Верховній Раді України.Нагадаємо, нещодавно Ігор Лапіну видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області – Ігоря Рицка, які опублікували недостовірну інформацію останнього.

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