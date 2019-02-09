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Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін

Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін
В період виборів, в Україні значно збільшується кількість маніпулятивних і фейкових матеріалів та статей, які робляться на замовлення.

Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, пише ВАР.

«В нас немає захисту інформації. Так само як і немає реальних покарань за розповсюдження неправдивої інформації. Дехто говорить про свободу слова, а я говорю про зловживання свободою слова з боку окремих журналістів», – сказав народний обранець.

«Відсутність покарання породжує зловживання правом на свободу слова. І з цим потрібно боротися», – пояснив Ігор Лапін.

Він, також додав, що підготував відповідний законопроект і скоро зареєструє його у Верховній Раді України.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Лапін виграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації у видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області – Ігоря Рицка, які опублікували недостовірну інформацію останнього.


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Теги: Ігор Лапін
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