Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:21
В період виборів, в Україні значно збільшується кількість маніпулятивних і фейкових матеріалів та статей, які робляться на замовлення.
Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, пише ВАР.
«В нас немає захисту інформації. Так само як і немає реальних покарань за розповсюдження неправдивої інформації. Дехто говорить про свободу слова, а я говорю про зловживання свободою слова з боку окремих журналістів», – сказав народний обранець.
«Відсутність покарання породжує зловживання правом на свободу слова. І з цим потрібно боротися», – пояснив Ігор Лапін.
Він, також додав, що підготував відповідний законопроект і скоро зареєструє його у Верховній Раді України.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Лапін виграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації у видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області – Ігоря Рицка, які опублікували недостовірну інформацію останнього.
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Таку думку висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, пише ВАР.
«В нас немає захисту інформації. Так само як і немає реальних покарань за розповсюдження неправдивої інформації. Дехто говорить про свободу слова, а я говорю про зловживання свободою слова з боку окремих журналістів», – сказав народний обранець.
«Відсутність покарання породжує зловживання правом на свободу слова. І з цим потрібно боротися», – пояснив Ігор Лапін.
Він, також додав, що підготував відповідний законопроект і скоро зареєструє його у Верховній Раді України.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Лапін виграв суд про захист честі, гідності та ділової репутації у видань «Волинські новини», «Волинь24», сайту 0332.ua та очільника партії Надії Савченко в області – Ігоря Рицка, які опублікували недостовірну інформацію останнього.
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