РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*
Сьогодні, 20:49
Щонеділі в ресторані-караоке «George’s Club» – безкоштовний вхід.
Поки сонця не так багато, рекомендуємо ловити момент і підвищувати рівень ендорфінів у крові іншими способами. Наприклад, в неділю можна поєднати приємний відпочинок з вигідним. Адже це єдиний день, коли в ресторані-караоке «George’s Club» вільний вхід.
З 18:00 до 22:00 заклад працює у режимі вільного мікрофону. Це значить, що будь-який гість може замовити пісню в звукорежисера без врегульованої черги.
О 22:00 ведучий відкриває вечір і пісні можна співати в порядку черговості.
Звичайно, для найбільш нетерплячих існує «Crazy Menu». В ньому є позиція «Stop Rules» - пісня без черги та багато інших цікавих пропозицій, які допомагають зробити вечір максимально приємним.
Ресторан-караоке «George’s Club» працює щодня з 18:00 до 06:00 та знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Поки сонця не так багато, рекомендуємо ловити момент і підвищувати рівень ендорфінів у крові іншими способами. Наприклад, в неділю можна поєднати приємний відпочинок з вигідним. Адже це єдиний день, коли в ресторані-караоке «George’s Club» вільний вхід.
З 18:00 до 22:00 заклад працює у режимі вільного мікрофону. Це значить, що будь-який гість може замовити пісню в звукорежисера без врегульованої черги.
О 22:00 ведучий відкриває вечір і пісні можна співати в порядку черговості.
Звичайно, для найбільш нетерплячих існує «Crazy Menu». В ньому є позиція «Stop Rules» - пісня без черги та багато інших цікавих пропозицій, які допомагають зробити вечір максимально приємним.
Ресторан-караоке «George’s Club» працює щодня з 18:00 до 06:00 та знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*
Сьогодні, 20:49
Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
Дві церкви під Луцьком ідуть в ПЦУ: священики – проти
Сьогодні, 19:46
У Харкові двоє неповнолітніх протестували проти здорожчання вартості проїзду у метро
Сьогодні, 19:19
Луцькі прикордонники спіймали чоловіків, які рубали ліс. ФОТО
Сьогодні, 18:59