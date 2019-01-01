РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*

Щонеділі в ресторані-караоке «George’s Club» – безкоштовний вхід.Поки сонця не так багато, рекомендуємо ловити момент і підвищувати рівень ендорфінів у крові іншими способами. Наприклад, в неділю можна поєднати приємний відпочинок з вигідним. Адже це єдиний день, коли в ресторані-караоке «George’s Club» вільний вхід.З 18:00 до 22:00 заклад працює у режимі вільного мікрофону. Це значить, що будь-який гість може замовити пісню в звукорежисера без врегульованої черги.О 22:00 ведучий відкриває вечір і пісні можна співати в порядку черговості.Звичайно, для найбільш нетерплячих існує «Crazy Menu». В ньому є позиція «Stop Rules» - пісня без черги та багато інших цікавих пропозицій, які допомагають зробити вечір максимально приємним.Ресторан-караоке «George’s Club» працює щодня з 18:00 до 06:00 та знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь».