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РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*

РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*
Щонеділі в ресторані-караоке «George’s Club» – безкоштовний вхід.

Поки сонця не так багато, рекомендуємо ловити момент і підвищувати рівень ендорфінів у крові іншими способами. Наприклад, в неділю можна поєднати приємний відпочинок з вигідним. Адже це єдиний день, коли в ресторані-караоке «George’s Club» вільний вхід.

З 18:00 до 22:00 заклад працює у режимі вільного мікрофону. Це значить, що будь-який гість може замовити пісню в звукорежисера без врегульованої черги.

О 22:00 ведучий відкриває вечір і пісні можна співати в порядку черговості.

Звичайно, для найбільш нетерплячих існує «Crazy Menu». В ньому є позиція «Stop Rules» - пісня без черги та багато інших цікавих пропозицій, які допомагають зробити вечір максимально приємним.

Ресторан-караоке «George’s Club» працює щодня з 18:00 до 06:00 та знаходиться на третьому поверсі РЦ «Промінь».

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Теги: РЦ «Промінь»
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