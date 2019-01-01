На Житомирщині погрожуть священикам, які перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 14:15
В Житомирській області на священиків, які перейшли в українську помісну церкву, чиниться тиск з боку ієрарха Російської Церкви в Україні Віссаріона.
Як повідомляється на сайті Житомирської єпархії ПЦУ, Віссаріон розсилає духівницвту смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.
«Також митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які «можуть допомогти покаятись».
Також Овруцька єпархія Російської Церкви проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від діяльності митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах області.
«Житомирська єпархія Православної Церкви України заявляє, що всі переходи парафій та священнослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри», – наголошують в єпархії.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10440795-za-informaciyu-pro-pobili-aktivistiv-policeyskih-proponuyut-500-dolariv.html
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Як повідомляється на сайті Житомирської єпархії ПЦУ, Віссаріон розсилає духівницвту смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння.
«Також митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які «можуть допомогти покаятись».
Також Овруцька єпархія Російської Церкви проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від діяльності митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах області.
«Житомирська єпархія Православної Церкви України заявляє, що всі переходи парафій та священнослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної Церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри», – наголошують в єпархії.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/10440795-za-informaciyu-pro-pobili-aktivistiv-policeyskih-proponuyut-500-dolariv.html
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