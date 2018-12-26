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У Луцьку таксисти впіймали педофіла, – ЗМІ

У Луцьку таксисти впіймали педофіла, – ЗМІ
У Луцьку водії таксі затримали та передали поліції ймовірного педофіла.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Зі слів одного з таксистів, коли його колега, який підвозив чоловіка та підлітка, побачив, що відбуваються неприпустиму речі щодо малолітньої особи, то він викликав на підпомогу інших таксистів. Пояснив, що хотів із колегами затримати ймовірного педофіла до приїзду поліції та «трохи повчити розуму».

Після того, як клієнт разом із підлітком прибули до кінцевої точки поїздки – одного із луцьких магазинів, до приміщення зайшли таксисти, які й викликали поліцію. Однак, аби уникнути самосуду, працівники поліції наполягли на тому, аби таксисти залишили приміщення торгівельного закладу.

Варто зазначити, що перед працівниками поліції затриманий чоловік вів себе досить неадекватно, імітуючи психічнохворого. Саме тому, зі слів очевидців, його повезли на експертизу до наркодиспансеру.

Раніше фігурант скандальної події уже «засвітився» поблизу іншого торгового закладу, де він показував перехожим геніталії. Відповідне відео також зафіксували відеокамери, однак у магазині його відмовились надавати усім, крім працівників поліції.

Відеодоказ неоднозначної поведінки в салоні таксі вдалось зняти на відеореєстратор.


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Теги: скандал, педофіл, Луцьк
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