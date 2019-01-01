Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 16:03
У селі Кульчин Ківерцівського району громада місцевого храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тарас Висоцький.
«Церковна громада Свято-Георгіївського храму с.Кульчин Ківерцівського р-ну на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України!» – пише чоловік.
Також Тарас Висоцький зауважив, що попри провокації поки що невстановлених осіб, громада виявила принципову позицію.
Чоловік додав, що храм опечатали правоохоронні органи в присутності свідків.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тарас Висоцький.
«Церковна громада Свято-Георгіївського храму с.Кульчин Ківерцівського р-ну на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України!» – пише чоловік.
Також Тарас Висоцький зауважив, що попри провокації поки що невстановлених осіб, громада виявила принципову позицію.
Чоловік додав, що храм опечатали правоохоронні органи в присутності свідків.
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