вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ

Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
У селі Кульчин Ківерцівського району громада місцевого храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тарас Висоцький.

«Церковна громада Свято-Георгіївського храму с.Кульчин Ківерцівського р-ну на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України!» – пише чоловік.

Також Тарас Висоцький зауважив, що попри провокації поки що невстановлених осіб, громада виявила принципову позицію.

Чоловік додав, що храм опечатали правоохоронні органи в присутності свідків.
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, Волинь, Томос, МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 16:03
У Луцьку таксисти впіймали педофіла, – ЗМІ
Сьогодні, 15:20
На Житомирщині погрожуть священикам, які перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 14:15
У Нововолинську обікрали помешкання громадського активіста
Сьогодні, 13:45
Потрібно боротися із зловживанням правом на свободу слова, – Ігор Лапін
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ Разом зі священиком: у волинському селі громада храму перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:02
Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ Повідомили, скільки волинських громад офіційно перейшли до ПЦУ
31 січень, 16:46
Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ Громада волинського храму УПЦ МП хоче перейти до ПЦУ
30 січень, 14:18
На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ На Волині ще дві церкви виявили бажання перейти до ПЦУ
30 січень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
Сьогодні, 01:01
 1
У волинській гімназії відроджують ткацьке ремесло
09 лютий, 14:50
 1
Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку таксисти впіймали педофіла, – ЗМІ
Сьогодні, 15:20
 0
На Житомирщині погрожуть священикам, які перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8