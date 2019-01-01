Громада церкви села під Луцьком приєдналася до ПЦУ





Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тарас Висоцький.



«Церковна громада Свято-Георгіївського храму с.Кульчин Ківерцівського р-ну на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України!» – пише чоловік.



Також Тарас Висоцький зауважив, що попри провокації поки що невстановлених осіб, громада виявила принципову позицію.



Чоловік додав, що храм опечатали правоохоронні органи в присутності свідків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кульчин Ківерцівського району громада місцевого храму проголосувала за перехід до Правосланої Церкви України.Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тарас Висоцький.«Церковна громада Свято-Георгіївського храму с.Кульчин Ківерцівського р-ну на загальних зборах вирішила перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України!» – пише чоловік.Також Тарас Висоцький зауважив, що попри провокації поки що невстановлених осіб, громада виявила принципову позицію.Чоловік додав, що храм опечатали правоохоронні органи в присутності свідків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію