У Луцьку продають картини маленької рівненчанки з ДЦП. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Лучанам пропонують придбати картини дівчинки із села Березне Рівненської області, яка має діагноз ДЦП.
Дівчинці Ані лише 12 років, – повідомила Світлана Сарабуна на своїй сторінці у Facebook.
«Ця особлива дівчинка, має неймовірний талант-малює картини на полотні маслом», – йдеться у дописі.
Світлана додає, що одну картину вже придбала у дівчинки і охоче поділиться контактами з тими, хто також хотів би купити картину.
«Підтримаємо цю неймовірно сильну і талановиту малечу. Допоможемо їй у втіленні мрій!» – пише Світлана Сарабуна.
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Дівчинці Ані лише 12 років, – повідомила Світлана Сарабуна на своїй сторінці у Facebook.
«Ця особлива дівчинка, має неймовірний талант-малює картини на полотні маслом», – йдеться у дописі.
Світлана додає, що одну картину вже придбала у дівчинки і охоче поділиться контактами з тими, хто також хотів би купити картину.
«Підтримаємо цю неймовірно сильну і талановиту малечу. Допоможемо їй у втіленні мрій!» – пише Світлана Сарабуна.
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