У Луцьку продають картини маленької рівненчанки з ДЦП. ФОТО

Лучанам пропонують придбати картини дівчинки із села Березне Рівненської області, яка має діагноз ДЦП.Дівчинці Ані лише 12 років, – повідомилана своїй сторінці у Facebook.«Ця особлива дівчинка, має неймовірний талант-малює картини на полотні маслом», – йдеться у дописі.Світлана додає, що одну картину вже придбала у дівчинки і охоче поділиться контактами з тими, хто також хотів би купити картину.«Підтримаємо цю неймовірно сильну і талановиту малечу. Допоможемо їй у втіленні мрій!» – пише Світлана Сарабуна.