Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.
Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, повідомляє Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів Цельсія.
Швидкість вітру – до 4,2 метрів за секунду.
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Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, повідомляє Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів Цельсія.
Швидкість вітру – до 4,2 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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