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Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 11 лютого

Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 11 лютого
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.

Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, повідомляє Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів Цельсія.

Швидкість вітру – до 4,2 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк
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