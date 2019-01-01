Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 11 лютого





Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, повідомляє Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів Цельсія.



Швидкість вітру – до 4,2 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає, повідомляє Sinoptik.Температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів Цельсія.Швидкість вітру – до 4,2 метрів за секунду.

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