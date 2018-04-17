Луцькі прикордонники спіймали чоловіків, які рубали ліс. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.



Шестеро громадян України, дві одиниці техніки та 36 зрізаних дерев вільхи і 10 берези виявили учора прикордонники відділу «Вичівка» Луцького загону спільно з представниками лісового господарства.



Правопорушників виявили на околиці села Ниговищі Зарічненського району, неподалік кордону з Білоруссю.



На місце виявленого правопорушення викликано співробітників Національної поліції для прийняття правового рішення.



Деревину залишено на місці вирізки під охороною представника лісництва. Стосовно громадян України склали документи за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



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