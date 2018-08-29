У Харкові двоє неповнолітніх протестували проти здорожчання вартості проїзду у метро
Сьогодні, 19:19
Харківські поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції протесту проти подорожчання вартості проїзду у місцевому метро.
Їм загрожує до 4 років позбавлення волі, – повідомляє УНН з посиланням на управління поліції в Харковській області.
"9 лютого о 22:00 близько 20 молодиків зібралися на станції метро "Архітектора Бекетова" та з метою протесту проти подорожчання вартості проїзду грубо порушували громадський порядок. Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції. У присутності батьків підлітки були опитані та відпущені.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
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Їм загрожує до 4 років позбавлення волі, – повідомляє УНН з посиланням на управління поліції в Харковській області.
"9 лютого о 22:00 близько 20 молодиків зібралися на станції метро "Архітектора Бекетова" та з метою протесту проти подорожчання вартості проїзду грубо порушували громадський порядок. Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції. У присутності батьків підлітки були опитані та відпущені.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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