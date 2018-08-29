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У Харкові двоє неповнолітніх протестували проти здорожчання вартості проїзду у метро

У Харкові двоє неповнолітніх протестували проти здорожчання вартості проїзду у метро
Харківські поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції протесту проти подорожчання вартості проїзду у місцевому метро.

Їм загрожує до 4 років позбавлення волі, – повідомляє УНН з посиланням на управління поліції в Харковській області.

"9 лютого о 22:00 близько 20 молодиків зібралися на станції метро "Архітектора Бекетова" та з метою протесту проти подорожчання вартості проїзду грубо порушували громадський порядок. Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції. У присутності батьків підлітки були опитані та відпущені.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

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Теги: метро, Харків, протест, поліція
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