У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
Перевізник “Луцьке АТП 10701″, який обслуговує 47 і 23 маршрути, достроково розірвав угоди, укладені з міською радою. Їх термін мав закінчитися у 2022-му.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"В нас був договір на 47 маршрут і він йшов разом з 9 маршрутом. Перевізник написав заяву на розрівання угоди по цьому маршруту і 23. Виконком прийняв рішення підтримати позицію перевізника і розірвати угоду по цих двох маршрутах", – каже начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Тож, вби компенсувати відсутність 47-ої маршрутки Луцькрада внесла зміни у рух автобуса №3 і тепер він курсуватиме вулицею Чернишевського. До села Боголюби лучани зможуть дістатися лише 31 маршруткою. Для цих двох маршрутів збільшли кількість автобусів.
Не курсуватиме також і 23.
"З 23 і 4 маршруту ми зробили один. Тепер він з'єднуватиме Карбишева і мікрорайон Вересневе. Разом з тим ми закриємо питання доїзду людей на роботу в район підшипникового заводу, на мікрорайон Вересневе і в зворотньому напрямку", – пояснив Володимир Степанов.
Відтак, №4 вийде на маршрут вже з 18-го лютого, а на №9 оголошено конкурс і якщо жоден вз перевізників не зголоситься взяти у ньому участь, то його скасують взагалію
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"В нас був договір на 47 маршрут і він йшов разом з 9 маршрутом. Перевізник написав заяву на розрівання угоди по цьому маршруту і 23. Виконком прийняв рішення підтримати позицію перевізника і розірвати угоду по цих двох маршрутах", – каже начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Тож, вби компенсувати відсутність 47-ої маршрутки Луцькрада внесла зміни у рух автобуса №3 і тепер він курсуватиме вулицею Чернишевського. До села Боголюби лучани зможуть дістатися лише 31 маршруткою. Для цих двох маршрутів збільшли кількість автобусів.
Не курсуватиме також і 23.
"З 23 і 4 маршруту ми зробили один. Тепер він з'єднуватиме Карбишева і мікрорайон Вересневе. Разом з тим ми закриємо питання доїзду людей на роботу в район підшипникового заводу, на мікрорайон Вересневе і в зворотньому напрямку", – пояснив Володимир Степанов.
Відтак, №4 вийде на маршрут вже з 18-го лютого, а на №9 оголошено конкурс і якщо жоден вз перевізників не зголоситься взяти у ньому участь, то його скасують взагалію
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
РЦ «Промінь» запрошує на безкоштовне караоке*
Сьогодні, 20:49