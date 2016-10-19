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У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО

У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
Перевізник “Луцьке АТП 10701″, який обслуговує 47 і 23 маршрути, достроково розірвав угоди, укладені з міською радою. Їх термін мав закінчитися у 2022-му.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

"В нас був договір на 47 маршрут і він йшов разом з 9 маршрутом. Перевізник написав заяву на розрівання угоди по цьому маршруту і 23. Виконком прийняв рішення підтримати позицію перевізника і розірвати угоду по цих двох маршрутах", – каже начальник управління транспорту і зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

Тож, вби компенсувати відсутність 47-ої маршрутки Луцькрада внесла зміни у рух автобуса №3 і тепер він курсуватиме вулицею Чернишевського. До села Боголюби лучани зможуть дістатися лише 31 маршруткою. Для цих двох маршрутів збільшли кількість автобусів.

Не курсуватиме також і 23.

"З 23 і 4 маршруту ми зробили один. Тепер він з'єднуватиме Карбишева і мікрорайон Вересневе. Разом з тим ми закриємо питання доїзду людей на роботу в район підшипникового заводу, на мікрорайон Вересневе і в зворотньому напрямку", – пояснив Володимир Степанов.

Відтак, №4 вийде на маршрут вже з 18-го лютого, а на №9 оголошено конкурс і якщо жоден вз перевізників не зголоситься взяти у ньому участь, то його скасують взагалію


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Теги: маршрут, маршрутка, автобус, зміни, схема, Вересневе, виконком
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