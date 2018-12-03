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Авто відкинуло на інший бік дороги: на Волині – аварія за участю «євробляхи»

Авто відкинуло на інший бік дороги: на Волині – аварія за участю «євробляхи»
У селі Кременець в Рожищенському районі зіткнулися автомобілі, один з яких – на іноземних номерах.

Про це повідомляє "Район.Рожище".

10 лютого у селі Кременець сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись два легковики, один з яких – на польській реєстрації.

Від удару одну з машин відкинуло на інший бік дороги.

Станом на 16:58 на місці події працювала поліція.
Авто відкинуло на інший бік дороги: на Волині – аварія за участю «євробляхи»

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Теги: аварія, євробляха
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