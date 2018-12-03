Авто відкинуло на інший бік дороги: на Волині – аварія за участю «євробляхи»
Сьогодні, 22:27
У селі Кременець в Рожищенському районі зіткнулися автомобілі, один з яких – на іноземних номерах.
Про це повідомляє "Район.Рожище".
10 лютого у селі Кременець сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись два легковики, один з яких – на польській реєстрації.
Від удару одну з машин відкинуло на інший бік дороги.
Станом на 16:58 на місці події працювала поліція.
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Про це повідомляє "Район.Рожище".
10 лютого у селі Кременець сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись два легковики, один з яких – на польській реєстрації.
Від удару одну з машин відкинуло на інший бік дороги.
Станом на 16:58 на місці події працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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