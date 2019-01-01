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11 лютого на Волині: гортаючи календар

11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження депутат Луцької міської ради Олександр Волинець (на фото) та кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій.

Іменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.

Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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