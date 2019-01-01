Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання
Сьогодні, 08:14
Аби забезпечити виконання санітарного законодавства, з понеділка, 11 лютого, введено обмеження щодо відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані.
Таке рішення було прийняте на нараді, що відбулась 6 лютого під головуванням заступника міського голови Ігоря Прокопіва, за участю працівників освіти та медицини, - пише КовельPost.
Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні. Зокрема у ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.
Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а саме ст.15 “Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах” дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Відповідною вакциною медичні заклади Ковеля забезпечені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення було прийняте на нараді, що відбулась 6 лютого під головуванням заступника міського голови Ігоря Прокопіва, за участю працівників освіти та медицини, - пише КовельPost.
Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні. Зокрема у ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.
Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а саме ст.15 “Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах” дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Відповідною вакциною медичні заклади Ковеля забезпечені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:00
Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання
Сьогодні, 08:14
Чи готові лучани відмовитись від поліетиленових пакетів? ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера
Сьогодні, 05:37