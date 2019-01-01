Ковельських школярів без щеплень не допускають до навчання





Таке рішення було прийняте на нараді, що відбулась 6 лютого під головуванням заступника міського голови Ігоря Прокопіва, за участю працівників освіти та медицини, - пише



Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні. Зокрема у ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.



Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.



Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а саме ст.15 “Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах” дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.



Єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Відповідною вакциною медичні заклади Ковеля забезпечені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби забезпечити виконання санітарного законодавства, з понеділка, 11 лютого, введено обмеження щодо відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані.Таке рішення було прийняте на нараді, що відбулась 6 лютого під головуванням заступника міського голови, за участю працівників освіти та медицини, - пише КовельPost Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні. Зокрема у ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а саме ст.15 “Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах” дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.Єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Відповідною вакциною медичні заклади Ковеля забезпечені.

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