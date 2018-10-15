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Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі

Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі
У Луцьку в ЗМІ з’явилася інформація, що таксисти помітили педофіла та зафіксували на відео, як він чіпляється у таксі до підлітка. Однак відео виявилося минулорічної давності.

Про це інтернет-виданню «Волинь Online» пояснила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.

За її словами, відео яке розмістили у ЗМІ, уже неактуальне – воно минулорічної давності.

«Це відео просто було у якогось таксиста і він його дав. Це було таке, але рік тому. А щодо взагалі таких випадків, то в п’ятницю, 8 лютого, чоловік біля Північного ринку ходив та показував свої геніталії», – розповіла речниця.

За її словами патрульні, оформили на нього постанову за перебування у громадському місці у п’яному вигляді і протокол за дрібне хуліганство ст. 173 за те, що він, зі слів очевидців демонстрував свої статеві органи.

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Теги: відео, педофіл, поліція, таксі, таксист
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