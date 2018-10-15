Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі





Про це інтернет-виданню Ольга Бузулук.



За її словами, відео яке розмістили у ЗМІ, уже неактуальне – воно минулорічної давності.



«Це відео просто було у якогось таксиста і він його дав. Це було таке, але рік тому. А щодо взагалі таких випадків, то в п’ятницю, 8 лютого, чоловік біля Північного ринку ходив та показував свої геніталії», – розповіла речниця.



За її словами патрульні, оформили на нього постанову за перебування у громадському місці у п’яному вигляді і протокол за дрібне хуліганство ст. 173 за те, що він, зі слів очевидців демонстрував свої статеві органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ЗМІ з’явилася інформація, що таксисти помітили педофіла та зафіксували на відео, як він чіпляється у таксі до підлітка . Однак відео виявилося минулорічної давності.Про це інтернет-виданню «Волинь Online» пояснила речниця волинських патрульнихЗа її словами, відео яке розмістили у ЗМІ, уже неактуальне – воно минулорічної давності.«Це відео просто було у якогось таксиста і він його дав. Це було таке, але рік тому. А щодо взагалі таких випадків, то в п’ятницю, 8 лютого, чоловік біля Північного ринку ходив та показував свої геніталії», – розповіла речниця.За її словами патрульні, оформили на нього постанову за перебування у громадському місці у п’яному вигляді і протокол за дрібне хуліганство ст. 173 за те, що він, зі слів очевидців демонстрував свої статеві органи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію