Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі
10 лютий, 23:44
У Луцьку в ЗМІ з’явилася інформація, що таксисти помітили педофіла та зафіксували на відео, як він чіпляється у таксі до підлітка. Однак відео виявилося минулорічної давності.
Про це інтернет-виданню «Волинь Online» пояснила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.
За її словами, відео яке розмістили у ЗМІ, уже неактуальне – воно минулорічної давності.
«Це відео просто було у якогось таксиста і він його дав. Це було таке, але рік тому. А щодо взагалі таких випадків, то в п’ятницю, 8 лютого, чоловік біля Північного ринку ходив та показував свої геніталії», – розповіла речниця.
За її словами патрульні, оформили на нього постанову за перебування у громадському місці у п’яному вигляді і протокол за дрібне хуліганство ст. 173 за те, що він, зі слів очевидців демонстрував свої статеві органи.
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Про це інтернет-виданню «Волинь Online» пояснила речниця волинських патрульних Ольга Бузулук.
За її словами, відео яке розмістили у ЗМІ, уже неактуальне – воно минулорічної давності.
«Це відео просто було у якогось таксиста і він його дав. Це було таке, але рік тому. А щодо взагалі таких випадків, то в п’ятницю, 8 лютого, чоловік біля Північного ринку ходив та показував свої геніталії», – розповіла речниця.
За її словами патрульні, оформили на нього постанову за перебування у громадському місці у п’яному вигляді і протокол за дрібне хуліганство ст. 173 за те, що він, зі слів очевидців демонстрував свої статеві органи.
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