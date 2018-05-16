Чи готові лучани відмовитись від поліетиленових пакетів? ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
Лучанка Христина ніколи не бере упаковки в магазинах, замість пакетів використовує мішечки з тканини. Вона переконана – лучани легко відмовляться від поліетилену, адже місто прогресивне.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Я не сильно відчувала проблему, поки була в Україні. А потім я почала часто їздити в Індію і побачила, як океан виносить на берег купу сміття, і коли корови їдять целофанові пакети – стає дуже сумно", – каже лучанка.
Саме після поїздки до Індії Христина зрозуміла, що проблема глобальна, а тому й вирішила позбутися поліетилену вдома. Нині вона намагається популяризувати еко-торбинки в соцмережі і серед друзів.
Лучанин Вадим Курбан також живе без поліетилену, а його дружина пошила торбинки для всієї родини.
"Мені дружина пошила клачт для покупки продуктів, тобто крупи, цукор, фрукти я купую в такій торбинці. Це пошито з тюлі, я думаю, що цей матеріал є у кожного. І вам не треба буде 5-6 пакетів, які прослужать вам всього 10 хвилин, поки ви не прийдете з магазину додому", – пояснює лучанин.
Більше – у сюжеті.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Я не сильно відчувала проблему, поки була в Україні. А потім я почала часто їздити в Індію і побачила, як океан виносить на берег купу сміття, і коли корови їдять целофанові пакети – стає дуже сумно", – каже лучанка.
Саме після поїздки до Індії Христина зрозуміла, що проблема глобальна, а тому й вирішила позбутися поліетилену вдома. Нині вона намагається популяризувати еко-торбинки в соцмережі і серед друзів.
Лучанин Вадим Курбан також живе без поліетилену, а його дружина пошила торбинки для всієї родини.
"Мені дружина пошила клачт для покупки продуктів, тобто крупи, цукор, фрукти я купую в такій торбинці. Це пошито з тюлі, я думаю, що цей матеріал є у кожного. І вам не треба буде 5-6 пакетів, які прослужать вам всього 10 хвилин, поки ви не прийдете з магазину додому", – пояснює лучанин.
Більше – у сюжеті.
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