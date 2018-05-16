Чи готові лучани відмовитись від поліетиленових пакетів? ВІДЕО

Христина ніколи не бере упаковки в магазинах, замість пакетів використовує мішечки з тканини. Вона переконана – лучани легко відмовляться від поліетилену, адже місто прогресивне.



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"Я не сильно відчувала проблему, поки була в Україні. А потім я почала часто їздити в Індію і побачила, як океан виносить на берег купу сміття, і коли корови їдять целофанові пакети – стає дуже сумно", – каже лучанка.



Саме після поїздки до Індії Христина зрозуміла, що проблема глобальна, а тому й вирішила позбутися поліетилену вдома. Нині вона намагається популяризувати еко-торбинки в соцмережі і серед друзів.



Лучанин Вадим Курбан також живе без поліетилену, а його дружина пошила торбинки для всієї родини.



"Мені дружина пошила клачт для покупки продуктів, тобто крупи, цукор, фрукти я купую в такій торбинці. Це пошито з тюлі, я думаю, що цей матеріал є у кожного. І вам не треба буде 5-6 пакетів, які прослужать вам всього 10 хвилин, поки ви не прийдете з магазину додому", – пояснює лучанин.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанканіколи не бере упаковки в магазинах, замість пакетів використовує мішечки з тканини. Вона переконана – лучани легко відмовляться від поліетилену, адже місто прогресивне.Йдеться в сюжеті 12 каналу "Я не сильно відчувала проблему, поки була в Україні. А потім я почала часто їздити в Індію і побачила, як океан виносить на берег купу сміття, і коли корови їдять целофанові пакети – стає дуже сумно", – каже лучанка.Саме після поїздки до Індії Христина зрозуміла, що проблема глобальна, а тому й вирішила позбутися поліетилену вдома. Нині вона намагається популяризувати еко-торбинки в соцмережі і серед друзів.Лучанинтакож живе без поліетилену, а його дружина пошила торбинки для всієї родини."Мені дружина пошила клачт для покупки продуктів, тобто крупи, цукор, фрукти я купую в такій торбинці. Це пошито з тюлі, я думаю, що цей матеріал є у кожного. І вам не треба буде 5-6 пакетів, які прослужать вам всього 10 хвилин, поки ви не прийдете з магазину додому", – пояснює лучанин.Більше – у сюжеті.

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