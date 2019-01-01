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У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл

У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
Митрополит Михаїл в неділю, 10 лютого, представив нового священика у Святотроїцькому соборі у Берестечку.

Про це у facebook повідомила голова Горохівської РДА Юлія Гринчук.

«Святковий до щему у серці день! У Берестечку сьогодні храм приймав нову духовність. З Владикою Михаїлом у храм прибув новий священник о. Миколай. Спів духовний лунав під куполом і душевний лунав у кожного присутнього в серці», – йдеться у дописі

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Теги: Берестечко, храм, священик, Михаїл, служба, ПЦУ
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