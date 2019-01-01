У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл

Михаїл в неділю, 10 лютого, представив нового священика у Святотроїцькому соборі у Берестечку.



Про це у Юлія Гринчук.



«Святковий до щему у серці день! У Берестечку сьогодні храм приймав нову духовність. З Владикою Михаїлом у храм прибув новий священник о. Миколай. Спів духовний лунав під куполом і душевний лунав у кожного присутнього в серці», – йдеться у дописі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополитв неділю, 10 лютого, представив нового священика у Святотроїцькому соборі у Берестечку.Про це у facebook повідомила голова Горохівської РДА«Святковий до щему у серці день! У Берестечку сьогодні храм приймав нову духовність. З Владикою Михаїлом у храм прибув новий священник о. Миколай. Спів духовний лунав під куполом і душевний лунав у кожного присутнього в серці», – йдеться у дописі

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