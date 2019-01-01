У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
Сьогодні, 00:43
Митрополит Михаїл в неділю, 10 лютого, представив нового священика у Святотроїцькому соборі у Берестечку.
Про це у facebook повідомила голова Горохівської РДА Юлія Гринчук.
«Святковий до щему у серці день! У Берестечку сьогодні храм приймав нову духовність. З Владикою Михаїлом у храм прибув новий священник о. Миколай. Спів духовний лунав під куполом і душевний лунав у кожного присутнього в серці», – йдеться у дописі
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Про це у facebook повідомила голова Горохівської РДА Юлія Гринчук.
«Святковий до щему у серці день! У Берестечку сьогодні храм приймав нову духовність. З Владикою Михаїлом у храм прибув новий священник о. Миколай. Спів духовний лунав під куполом і душевний лунав у кожного присутнього в серці», – йдеться у дописі
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