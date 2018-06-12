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У місті на Волині луцькі сапери шукали вибухівку. ФОТО

У місті на Волині луцькі сапери шукали вибухівку. ФОТО
У суботу 9 лютого, у Нововолинську, на вулиці Соборній, поблизу УЖК №1 перехожий військовослужбовець виявив підозрілу річ – подібну на вибуховий пристрій. На місці працювали поліція, рятувальники, сапери.

Про це пише "Радар".

Поліція, рятувальники та сапери з Луцька – всі ці служби терміново прибули 9 лютого вранці на вулицю Соборну в Нововолинську. Там неподалік від УЖК №1 (колишній третій ЖЕК) перехожий-військовослужбовець виявив щось дуже подібне на вибуховий пристрій.

Чоловік побачив при дорозі колесо, став роздивлятись – може, в господарстві знадобиться. Усередині колеса виявив кобуру від пістолету Макарова, а в ній – дротики і пластину.

Він зателефонував на "102". Поліція прибула, оглянула знахідку й викликала рятувальників.

Череза 2 години на місце знахідки прибули сапери з Луцька.

З’ясувалось, що це була просто пластина з дротиками, які сапери перерізали. Як річ потрапила у шину, невідомо.

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Теги: вибухівка, сапери, Нововолинськ
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