У місті на Волині луцькі сапери шукали вибухівку. ФОТО





Про це пише



Поліція, рятувальники та сапери з Луцька – всі ці служби терміново прибули 9 лютого вранці на вулицю Соборну в Нововолинську. Там неподалік від УЖК №1 (колишній третій ЖЕК) перехожий-військовослужбовець виявив щось дуже подібне на вибуховий пристрій.



Чоловік побачив при дорозі колесо, став роздивлятись – може, в господарстві знадобиться. Усередині колеса виявив кобуру від пістолету Макарова, а в ній – дротики і пластину.



Він зателефонував на "102". Поліція прибула, оглянула знахідку й викликала рятувальників.



Череза 2 години на місце знахідки прибули сапери з Луцька.



З’ясувалось, що це була просто пластина з дротиками, які сапери перерізали. Як річ потрапила у шину, невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу 9 лютого, у Нововолинську, на вулиці Соборній, поблизу УЖК №1 перехожий військовослужбовець виявив підозрілу річ – подібну на вибуховий пристрій. На місці працювали поліція, рятувальники, сапери.Про це пише "Радар" Поліція, рятувальники та сапери з Луцька – всі ці служби терміново прибули 9 лютого вранці на вулицю Соборну в Нововолинську. Там неподалік від УЖК №1 (колишній третій ЖЕК) перехожий-військовослужбовець виявив щось дуже подібне на вибуховий пристрій.Чоловік побачив при дорозі колесо, став роздивлятись – може, в господарстві знадобиться. Усередині колеса виявив кобуру від пістолету Макарова, а в ній – дротики і пластину.Він зателефонував на "102". Поліція прибула, оглянула знахідку й викликала рятувальників.Череза 2 години на місце знахідки прибули сапери з Луцька.З’ясувалось, що це була просто пластина з дротиками, які сапери перерізали. Як річ потрапила у шину, невідомо.

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