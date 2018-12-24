Через автохама у Луцьку молоді мами з візочками гуляють на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 03:18
Яскравий приклад автохамства було виявлено сьогодні інспекторами муніципальної варти департаменту по вул. Кравчука, 32.
Йдеться на сторінці департаменту у facebook.
Водій припаркував своє авто на тротуар так, що мамам з дитячими візками довелося об'їжджати по проїжджій частині.
На порушника було складено адміністративний протокол згідно ст. 152 КУпАП та чекає штраф в розмірі від 340 до 1360 грн.
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Йдеться на сторінці департаменту у facebook.
Водій припаркував своє авто на тротуар так, що мамам з дитячими візками довелося об'їжджати по проїжджій частині.
На порушника було складено адміністративний протокол згідно ст. 152 КУпАП та чекає штраф в розмірі від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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