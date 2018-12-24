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Через автохама у Луцьку молоді мами з візочками гуляють на дорозі. ФОТО

Через автохама у Луцьку молоді мами з візочками гуляють на дорозі. ФОТО
Яскравий приклад автохамства було виявлено сьогодні інспекторами муніципальної варти департаменту по вул. Кравчука, 32.

Йдеться на сторінці департаменту у facebook.

Водій припаркував своє авто на тротуар так, що мамам з дитячими візками довелося об'їжджати по проїжджій частині.

На порушника було складено адміністративний протокол згідно ст. 152 КУпАП та чекає штраф в розмірі від 340 до 1360 грн.
Через автохама у Луцьку молоді мами з візочками гуляють на дорозі. ФОТО

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Теги: автохам, тротуар, мама, візочок, муніципали
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