Через автохама у Луцьку молоді мами з візочками гуляють на дорозі. ФОТО





Йдеться на сторінці департаменту у



Водій припаркував своє авто на тротуар так, що мамам з дитячими візками довелося об'їжджати по проїжджій частині.



На порушника було складено адміністративний протокол згідно ст. 152 КУпАП та чекає штраф в розмірі від 340 до 1360 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яскравий приклад автохамства було виявлено сьогодні інспекторами муніципальної варти департаменту по вул. Кравчука, 32.Йдеться на сторінці департаменту у facebook Водій припаркував своє авто на тротуар так, що мамам з дитячими візками довелося об'їжджати по проїжджій частині.На порушника було складено адміністративний протокол згідно ст. 152 КУпАП та чекає штраф в розмірі від 340 до 1360 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію