Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом

Розшукують родичів лучан, загиблих в аварії на трасі Київ-Чоп.Лучанитазагинули в аварії 10 лютого близько 9-ї години на виїзді з Києва.Про це розповідає«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події. Ними виявилися лучани Борнік Олександр Петрович 1971 р. н. та Борнік Ірина Олександрівна 1999 р. н.Водій Forda Tranzit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – йдеться у дописі.