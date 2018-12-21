Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом
Сьогодні, 01:26
Розшукують родичів лучан, загиблих в аварії на трасі Київ-Чоп.
Лучани Олександр Борнік та Ірина Борнік загинули в аварії 10 лютого близько 9-ї години на виїзді з Києва.
Про це розповідає Тетяна Іванюк у Facebook.
«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події. Ними виявилися лучани Борнік Олександр Петрович 1971 р. н. та Борнік Ірина Олександрівна 1999 р. н.
Водій Forda Tranzit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лучани Олександр Борнік та Ірина Борнік загинули в аварії 10 лютого близько 9-ї години на виїзді з Києва.
Про це розповідає Тетяна Іванюк у Facebook.
«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події. Ними виявилися лучани Борнік Олександр Петрович 1971 р. н. та Борнік Ірина Олександрівна 1999 р. н.
Водій Forda Tranzit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом
Сьогодні, 01:26
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі
10 лютий, 23:44