вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом

Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом
Розшукують родичів лучан, загиблих в аварії на трасі Київ-Чоп.

Лучани Олександр Борнік та Ірина Борнік загинули в аварії 10 лютого близько 9-ї години на виїзді з Києва.

Про це розповідає Тетяна Іванюк у Facebook.

«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події. Ними виявилися лучани Борнік Олександр Петрович 1971 р. н. та Борнік Ірина Олександрівна 1999 р. н.

Водій Forda Tranzit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, родичі, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом
Сьогодні, 01:26
У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
Сьогодні, 00:43
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі
10 лютий, 23:44
Концтабір для тварин на Хмельниччині: власник ферми тримає коней у голоді. ВІДЕО
10 лютий, 23:25
Схожі новини
Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях Розшукують свідків жахливої аварії у Рованцях
23 січень, 16:26
«Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди «Вмазав» авто і втік: у Луцьку розшукують свідків автопригоди
21 грудень, 2018, 02:28
У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус У Луцьку шукають винуватця аварії, який протаранив бус
25 листопад, 2018, 15:20
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
15 серпень, 2018, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
10 лютий, 01:01
 1
Розшукують родичів лучан, які загинули в аварії під Києвом
Сьогодні, 01:26
 0
У волинському храмі, що перейшов до ПЦУ, нового священика представив Михаїл
Сьогодні, 00:43
 0
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відео – минулорічне: поліція про педофіла у луцькому таксі
10 лютий, 23:44
 0
Медіа
відео
1/8