Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 08:32
На пункті пропуску «Ягодин» прикордонники вилучили 700 пачок цигарок марки «Marlboro».
Це трапилось вночі 11 лютого, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Прикордонники спільно з представниками митниці під час огляду вантажного мікроавтобусу марки Mercedes української реєстрації, який слідував до Польщі, виявили 700 пачок цигарок марки Marlboro.
Аби перевезти тютюнові вироби, наш співвітчизник приховав їх в багажному відділенні та в спальних матрацах свого автомобіля.
Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Сума оцінки склала більше 28 тисяч гривень.
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Це трапилось вночі 11 лютого, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Прикордонники спільно з представниками митниці під час огляду вантажного мікроавтобусу марки Mercedes української реєстрації, який слідував до Польщі, виявили 700 пачок цигарок марки Marlboro.
Аби перевезти тютюнові вироби, наш співвітчизник приховав їх в багажному відділенні та в спальних матрацах свого автомобіля.
Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Сума оцінки склала більше 28 тисяч гривень.
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