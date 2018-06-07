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Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО

Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО
На пункті пропуску «Ягодин» прикордонники вилучили 700 пачок цигарок марки «Marlboro».

Це трапилось вночі 11 лютого, – повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.

Прикордонники спільно з представниками митниці під час огляду вантажного мікроавтобусу марки Mercedes української реєстрації, який слідував до Польщі, виявили 700 пачок цигарок марки Marlboro.

Аби перевезти тютюнові вироби, наш співвітчизник приховав їх в багажному відділенні та в спальних матрацах свого автомобіля.

Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Сума оцінки склала більше 28 тисяч гривень.

Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО
Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО
Через «Ягодин» чоловік намагався вивезти в Польщу 700 пачок цигарок. ФОТО

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Теги: цигарки, Ягодин
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