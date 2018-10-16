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Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції

Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції
Велосипедистка з Луцька Яна Беломоїна посіла третє місце у гонці в Греції.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

«Вітаємо ученицю відділення велосипедного спорту (маунтенбайк) ВОШВСМ Yana Belomoina із бронзовою нагородою!! Сезон розпочато», – йдеться у дописі.

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Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції
Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції

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Теги: Яна Беломоїна, перемога, спорт
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