Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції
Сьогодні, 09:19
Велосипедистка з Луцька Яна Беломоїна посіла третє місце у гонці в Греції.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
«Вітаємо ученицю відділення велосипедного спорту (маунтенбайк) ВОШВСМ Yana Belomoina із бронзовою нагородою!! Сезон розпочато», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
«Вітаємо ученицю відділення велосипедного спорту (маунтенбайк) ВОШВСМ Yana Belomoina із бронзовою нагородою!! Сезон розпочато», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На італійських велоперегонах перемогла лучанка Яна Беломоїна
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