Лучанка Яна Беломоїна виборола «бронзу» на гонці у Греції

Яна Беломоїна посіла третє місце у гонці в Греції.



Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



«Вітаємо ученицю відділення велосипедного спорту (маунтенбайк) ВОШВСМ Yana Belomoina із бронзовою нагородою!! Сезон розпочато», – йдеться у дописі.



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