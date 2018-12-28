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Син загиблого волинського Героя святкує день народження: закликають долучитись до вітань

Син загиблого волинського Героя святкує день народження: закликають долучитись до вітань
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Іменинник Дмитрик Зелінський сьогодні, 11 лютого, відзначає 10-ий день народження. Його татко Зелінський Василь Аркадійович уже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Він був військовослужбовцем 51-шої окремої механізованої бригади, розвідником. І в той день мав бути вдома поруч з дружиною, святкувати 10-ту річницю весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання...Відпросився у вічність…

Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому.

Хоча живе нині родина у Луцьку, та до школи Дмитрик з сестричкою Юлею їздять щодня у с. Романів - туди, де жили до загибелі батька. Навчається хлопчик уже в четвертому класі. Йому до вподоби отримувати нові знання. Дмитрик здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є фізична культура. Спорт та рух – це основа його життя, це хлопець розуміє і тому вже зараз захоплюється футболом та рухливими танцями. Зокрема, займався хіп-хопом та брейк-дансом. Ще одним захопленням Діми є плавання. Про нього можна сказати, що він - наче риба в воді, з неї хлопця витягнути не можливо. А ще Діма пригадує риболовлю, на яку їздив ще з татком і яку дуже любив. Тепер порибалити він може хіба з хресним.

Цього року завдяки небайдужим українцям, Дмитрик вперше з дітками їздив відпочивати за кордон. І це була неперевершена поїздка, де він зустрів та познайомився з однолітками зі всієї України. Звідти він привіз неймовірні враження та спогади з відвіданих місцин та надзвичайно доброзичливих українців.

Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопчик – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Завжди сильний такий, дуже розумний, спокійний, врівноважений, як Вася був». Тому й не дивно, що хлопець мріє, як і його батько, стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.

Дмитрик обожнює доглядати за своїм маленьким живим куточком в якому живуть дві папужки та рибки. І не дивно, любов до живої природи, тварин зокрема, у Діми проявлялася давно – ще коли він підбирав на вулиці бездомних котів і привозив до бабусі у село, бо ж «вони бідні, голодні і їм холодно та сумно на вулиці».

Не дивлячись на досить юний вік, Дмитрик є справжнім джентльменом. Він галантно та уважно поводиться з дівчатами, тому вони обдаровують його своєю прихильністю та симпатією. До всього має хист та прихований потенціал, який розкривається завдяки його бажанню вчитися новому і приймати участь у різноманітних проектах, чим дивує усіх навколо. Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти по господарству (прибирає у домі, влітку складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.

Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, а Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу можемо надати у приват).

Інформація для благодійників:Зелінський Дмитро. 10 років (11.02.2009). м. Луцьк. Ріст: 146; Розмір взуття: 34.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.


Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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