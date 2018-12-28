Син загиблого волинського Героя святкує день народження: закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Іменинник Дмитрик Зелінський сьогодні, 11 лютого, відзначає 10-ий день народження. Його таткоуже ніколи не зможе привітати його особисто, тому що востаннє він спілкувався з родиною 28 серпня 2014 року. Він був військовослужбовцем 51-шої окремої механізованої бригади, розвідником. І в той день мав бути вдома поруч з дружиною, святкувати 10-ту річницю весілля, та відпросився на ще один день, для виконання надважливого завдання...Відпросився у вічність…Василь загинув у полі в урочищі Червона Поляна під час виходу так званим «зеленим коридором» з м. Іловайськ 29 серпня 2014 року, його тіло упізнане по ДНК-експертизі та перепоховане 30 січня 2015 року у с. Липини Луцького р-ну. А двоє його діток досі до кінця не вірять, що поховали свого татка, адже у снах він часто повертається додому.Хоча живе нині родина у Луцьку, та до школи Дмитрик з сестричкою Юлею їздять щодня у с. Романів - туди, де жили до загибелі батька. Навчається хлопчик уже в четвертому класі. Йому до вподоби отримувати нові знання. Дмитрик здібний до математики, та все ж найулюбленішим шкільним предметом для нього є фізична культура. Спорт та рух – це основа його життя, це хлопець розуміє і тому вже зараз захоплюється футболом та рухливими танцями. Зокрема, займався хіп-хопом та брейк-дансом. Ще одним захопленням Діми є плавання. Про нього можна сказати, що він - наче риба в воді, з неї хлопця витягнути не можливо. А ще Діма пригадує риболовлю, на яку їздив ще з татком і яку дуже любив. Тепер порибалити він може хіба з хресним.Цього року завдяки небайдужим українцям, Дмитрик вперше з дітками їздив відпочивати за кордон. І це була неперевершена поїздка, де він зустрів та познайомився з однолітками зі всієї України. Звідти він привіз неймовірні враження та спогади з відвіданих місцин та надзвичайно доброзичливих українців.Дружелюбний, здібний та ввічливий, привітний, усміхнений, відкритий та дуже щирий хлопчик – такі хороші слова можна почути про Дмитра від його друзів та вчителів. А мама Алла додає: «Завжди сильний такий, дуже розумний, спокійний, врівноважений, як Вася був». Тому й не дивно, що хлопець мріє, як і його батько, стати захисником держави і служити у військах спеціального призначення.Дмитрик обожнює доглядати за своїм маленьким живим куточком в якому живуть дві папужки та рибки. І не дивно, любов до живої природи, тварин зокрема, у Діми проявлялася давно – ще коли він підбирав на вулиці бездомних котів і привозив до бабусі у село, бо ж «вони бідні, голодні і їм холодно та сумно на вулиці».Не дивлячись на досить юний вік, Дмитрик є справжнім джентльменом. Він галантно та уважно поводиться з дівчатами, тому вони обдаровують його своєю прихильністю та симпатією. До всього має хист та прихований потенціал, який розкривається завдяки його бажанню вчитися новому і приймати участь у різноманітних проектах, чим дивує усіх навколо. Маючи добре і щире серце, хлопець дуже гостро відчуває чужий біль і не може залишитися осторонь чужої біди. Намагається завжди чимось допомогти по господарству (прибирає у домі, влітку складає дрова та годує худобу), поділитися з іншими тим, що має, у чому його завжди підтримує мама.Матуся Алла розповідає, що старається забезпечити сім’ю усім необхідним, а Дмитрик буде радий отримати будь-який подарунок-сюрприз і не проти листів та вітальних листівок (адресу можемо надати у приват).Зелінський Дмитро. 10 років (11.02.2009). м. Луцьк. Ріст: 146; Розмір взуття: 34.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.