У селищі Волині зграї безпритульних псів «тероризують» людей
Сьогодні, 09:38
Місцеві мешканці селища Іваничі скаржаться на зграї безпритульних псів, які посеред вулиць нападають на людей.
Про це написав на сторінці у facebook Віталій Пасічник.
"Шановні Іваничівці, скажіть хто бачив, та на яких вулицях відловлювали собак? В четвер та п'ятницю сам став свідком, як по вечорах між 19:00 та 21:00 зграя собак в кількості 8- 10 нападає на людей, в районі магазину Діани відігнав від жінки, яка впала лякаючись, а біля суду нападали на літнього чоловіка", - йдеться у дописі.
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Про це написав на сторінці у facebook Віталій Пасічник.
"Шановні Іваничівці, скажіть хто бачив, та на яких вулицях відловлювали собак? В четвер та п'ятницю сам став свідком, як по вечорах між 19:00 та 21:00 зграя собак в кількості 8- 10 нападає на людей, в районі магазину Діани відігнав від жінки, яка впала лякаючись, а біля суду нападали на літнього чоловіка", - йдеться у дописі.
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