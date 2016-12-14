У селищі Волині зграї безпритульних псів «тероризують» людей

Місцеві мешканці селища Іваничі скаржаться на зграї безпритульних псів, які посеред вулиць нападають на людей.Про це написав на сторінці у facebook"Шановні Іваничівці, скажіть хто бачив, та на яких вулицях відловлювали собак? В четвер та п'ятницю сам став свідком, як по вечорах між 19:00 та 21:00 зграя собак в кількості 8- 10 нападає на людей, в районі магазину Діани відігнав від жінки, яка впала лякаючись, а біля суду нападали на літнього чоловіка", - йдеться у дописі.