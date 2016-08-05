На Волині рятувальники залізли через вікно у квартиру, щоб допомогти двом дітям





Так, під час гасіння загорань у приватному житловому секторі у Ківерцівському та Володимир-Волинському районах виявлено тіла чотирьох людей, ще двоє громадян отримали травми під час пожеж, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Зокрема 4 лютого у місті Володимирі-Волинському рятувальники через вікно дісталися до квартири, де за зачиненими дверима опинилися двоє малолітніх дітей, а 7 лютого у Нововолинську рятувальники за допомогою ручного аварійно-рятувального інструменту відчинили двері до помешкання, де перебувала малолітня дитина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період 4-10 лютого рятувальники ліквідували 34 пожежі Так, під час гасіння загорань у приватному житловому секторі у Ківерцівському та Володимир-Волинському районах виявлено тіла чотирьох людей, ще двоє громадян отримали травми під час пожеж, - інформує ДСНС України у Волинській області.Зокрема 4 лютого у місті Володимирі-Волинському рятувальники через вікно дісталися до квартири, де за зачиненими дверима опинилися двоє малолітніх дітей, а 7 лютого у Нововолинську рятувальники за допомогою ручного аварійно-рятувального інструменту відчинили двері до помешкання, де перебувала малолітня дитина.

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