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Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі

Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
На трасі «Київ-Чоп» у ДТП загинуло двоє лучан – батько та донька.

Нагадаємо, ДТП трапилась 10 лютого.

«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події.

Ними виявилися лучани Борнік Олександр Петрович 1971 р. н. та Борнік Ірина Олександрівна 1999 р. н.

Водій Ford Transit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – повідомлялося раніше.

Згодом Тетяна Іванюк повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost інформацію про те, що знайшли родичку постраждалих у ДТП.

«Це мама Олександра Борніка Олена Трохимівна», – йшлося у повідомленні.

Тетяна зазначила, що тіла сина та внучки жінка забере для захоронення в місті Ніжин Чернігівської області.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, Луцьк, лучанин
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