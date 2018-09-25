Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі

На трасі «Київ-Чоп» у ДТП загинуло двоє лучан – батько та донька.Нагадаємо, ДТП трапилась 10 лютого.«Водій автомобіля Ford Tranzit на великій швидкості, не справившись з керуванням, протаранив автомобіль Fiat Scudo. Водій та пасажирка Fiata загинули на місці події.Ними виявилися лучани1971 р. н. та1999 р. н.Водій Ford Transit доставлений у реанімацію однієї із клінічних лікарень Києва у вкрай важкому стані», – повідомлялося раніше.Згодомповідомилаінформацію про те, що знайшли родичку постраждалих у ДТП.«Це мама Олександра Борніка», – йшлося у повідомленні.Тетяна зазначила, що тіла сина та внучки жінка забере для захоронення в місті Ніжин Чернігівської області.