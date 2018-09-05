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Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО

Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
У містечку Славута на Хмельниччині зникли близько сотні тварин, вуличних і домашніх.

Зоозахисники виявили пропажу аж у Луцьку, - йдеться у сюжеті ТСН.

Побитий, зляканий та ще й на повідку – таким 79- річна баба Люда знайшла свого пса Біма у Луцьку. Його та ще майже сотню собак забрали, буцімто на стерилізацію до Луцька.

Аби дізнатися де решта собак, зоозахисники зі Славути їдуть до Луцька.

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Близько сотні собак привезли зі Славути організація "Порятунок чотирилапих".

"Ми приїхали першого разу і відловили там близько 300 тварин. Другого разу, коли ми їхали, то вже прилаштували тих попередніх", - розповіла директорка Богдана Новарчук.

Вона додає, що випадок із Бімом – винятковий. Він втік від нових господарів. У документах зазначено, що виловлених у Славуті псів назад у рідне місто за договором не повертають. Ціна питання –– 600 гривень за собаку.

Деталі – у сюжеті:



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Теги: Луцьк, Новарчук, пси
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