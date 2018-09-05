Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
У містечку Славута на Хмельниччині зникли близько сотні тварин, вуличних і домашніх.
Зоозахисники виявили пропажу аж у Луцьку, - йдеться у сюжеті ТСН.
Побитий, зляканий та ще й на повідку – таким 79- річна баба Люда знайшла свого пса Біма у Луцьку. Його та ще майже сотню собак забрали, буцімто на стерилізацію до Луцька.
Аби дізнатися де решта собак, зоозахисники зі Славути їдуть до Луцька.
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Близько сотні собак привезли зі Славути організація "Порятунок чотирилапих".
"Ми приїхали першого разу і відловили там близько 300 тварин. Другого разу, коли ми їхали, то вже прилаштували тих попередніх", - розповіла директорка Богдана Новарчук.
Вона додає, що випадок із Бімом – винятковий. Він втік від нових господарів. У документах зазначено, що виловлених у Славуті псів назад у рідне місто за договором не повертають. Ціна питання –– 600 гривень за собаку.
Деталі – у сюжеті:
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Зоозахисники виявили пропажу аж у Луцьку, - йдеться у сюжеті ТСН.
Побитий, зляканий та ще й на повідку – таким 79- річна баба Люда знайшла свого пса Біма у Луцьку. Його та ще майже сотню собак забрали, буцімто на стерилізацію до Луцька.
Аби дізнатися де решта собак, зоозахисники зі Славути їдуть до Луцька.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Екс-очільниця луцької «Ласки» засвітилась у скандалі. ВІДЕО
Близько сотні собак привезли зі Славути організація "Порятунок чотирилапих".
"Ми приїхали першого разу і відловили там близько 300 тварин. Другого разу, коли ми їхали, то вже прилаштували тих попередніх", - розповіла директорка Богдана Новарчук.
Вона додає, що випадок із Бімом – винятковий. Він втік від нових господарів. У документах зазначено, що виловлених у Славуті псів назад у рідне місто за договором не повертають. Ціна питання –– 600 гривень за собаку.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
В парку багато появилось собак нових. Коли розберуться з тою Ласкою
Ніхто не хоче безплатно?
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