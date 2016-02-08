вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак

У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак
У Володимирі-Волинському автівка знесла дорожній знак.

Про це пише на своїй сторінці у facebook громадський активіст Тарас Сватко.

"Цікаво, чи знайдуть зловмисника і змусять на відео вибачитись (окрім відшкодування шкоди), як це зробили в Луцьку? На перехресті чудові камери, які все і всіх бачать...", - йдеться у дописі.

У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак
У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак
У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорожній знак, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пояснили, як пенсіонери отримуватимуть гроші на оплату комуналки
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
В Україні заборонили низку крапель для очей
Сьогодні, 10:59
У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак
Сьогодні, 10:52
Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
У Луцьку водій «докатався» на чужому авто. ФОТО У Луцьку водій «докатався» на чужому авто. ФОТО
08 лютий, 2016, 10:48
Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО Постраждалого госпіталізували: у Луцьку пішохід потрапив під колеса авто. ФОТО
10 лютий, 21:26
На волинському кордоні затримали авто, яке розшукував Інтерпол На волинському кордоні затримали авто, яке розшукував Інтерпол
09 лютий, 11:30
Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО Посеред проспекту Соборності в Луцьку загорілося авто. ВІДЕО
08 лютий, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для важкохворих маленьких пацієнтів луцької лікарні планують зробити міні-школу. ВІДЕО
10 лютий, 01:01
 1
У місті на Волині скаржаться на жахливий стан дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
 0
В Україні заборонили низку крапель для очей
Сьогодні, 10:59
 0
У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак
Сьогодні, 10:52
 0
Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8