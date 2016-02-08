У Володимирі автівка в'їхала у дорожній знак





Про це пише на своїй сторінці у facebook громадський активіст Тарас Сватко.



"Цікаво, чи знайдуть зловмисника і змусять на відео вибачитись (окрім відшкодування шкоди), як це зробили в Луцьку? На перехресті чудові камери, які все і всіх бачать...", - йдеться у дописі.







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