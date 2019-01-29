В Україні заборонили низку крапель для очей





Про це повідомляє



"На підставі наказу Держлікслужби від 29.01.2019 № 155 щодо анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики... ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування зазначених нижче серій лікарських засобів виробництва ТОВ “УНІМЕД ФАРМА”, Словацька Республіка, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні заборонили 9 різних очних крапель словацького виробництва.Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками."На підставі наказу Держлікслужби від 29.01.2019 № 155 щодо анулювання Висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики... ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування зазначених нижче серій лікарських засобів виробництва ТОВ “УНІМЕД ФАРМА”, Словацька Республіка, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у повідомлені.

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