Волинський народний хор заспіває про весну і кохання

Надворі ще панує лютий, але погода вже владно вказує на те, що не за горами ‒ весна.Ця пора року традиційно повʼязана з пробудженням природи, з цієї нагоди Волинський державний академічний український народний хор запрошує лучан 7 березня до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка на концерт “Сміються, плачуть соловʼї…”.Висока поезія Олександра Олеся, Івана Огієнка, Олени Пчілки, Василя Пачовського, Василя Симоненка та ін., правічна щирість і мудрість українського пісенного фольклору оживуть у вокальних, інструментальних та хореографічних композиціях цього високопрофесійного і широко визнаного в Україні й за її межами колективу.Початок концерту ‒ о 18.00.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.