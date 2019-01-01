Волинський народний хор заспіває про весну і кохання
Сьогодні, 18:13
Надворі ще панує лютий, але погода вже владно вказує на те, що не за горами ‒ весна.
Ця пора року традиційно повʼязана з пробудженням природи, з цієї нагоди Волинський державний академічний український народний хор запрошує лучан 7 березня до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка на концерт “Сміються, плачуть соловʼї…”.
Висока поезія Олександра Олеся, Івана Огієнка, Олени Пчілки, Василя Пачовського, Василя Симоненка та ін., правічна щирість і мудрість українського пісенного фольклору оживуть у вокальних, інструментальних та хореографічних композиціях цього високопрофесійного і широко визнаного в Україні й за її межами колективу.
Початок концерту ‒ о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Ця пора року традиційно повʼязана з пробудженням природи, з цієї нагоди Волинський державний академічний український народний хор запрошує лучан 7 березня до Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка на концерт “Сміються, плачуть соловʼї…”.
Висока поезія Олександра Олеся, Івана Огієнка, Олени Пчілки, Василя Пачовського, Василя Симоненка та ін., правічна щирість і мудрість українського пісенного фольклору оживуть у вокальних, інструментальних та хореографічних композиціях цього високопрофесійного і широко визнаного в Україні й за її межами колективу.
Початок концерту ‒ о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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