Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: Кн. Ольги 22-46, пров. Вишневий, Сахарова
2. 09:00-13:00 Зелене господарство, КНС, школа, інтернат м. Зоря, вул.: Берегового, Б.Хмельницького, Л.Курбаса, І.Богуна, Зимнівська 30,36,46,11, Філатова, Квітки Основяненко, Н.Левицького, Поповича
3. ТП-40 Т-2 13:00-17:00 Школа, інтернат
4. ЩТП-269 Л-1 09:00-17:00 с. Зимно, вул.: Миру, Петрова, Тиха
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
РТП, Ткач М.В., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "Астеліт" (мобільна станція), ТзОВ "Центр-ММ" (продбаза), „Заготконтора” К-К райспоживспіл (склад, контора), ПП Шворак Н.А. (пекарня), П-во (Меблевик), ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз”(ГРПБ), К-Каширське МСТ (Магазин), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, Ж/д Вокзал. м.К-Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський, вул.. Л.Толстого, вул.. Котовського, пров. Котовського, вул.. С.Бойка, вул.. З.Космодемянської, вул.. Радянська.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Локачинський район
1. КТП-28 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Хорівська:населення
2. ЗТП-129 Л-1 9:00-17:00 с.Затурці:ферма
3. ПЛ10кВ Л21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі
Любомльський та Шацький райони
1. Ктп 377 10:00 – 17:00 Магази Монастир сГородно
2. Л 26-01до лр173 10:00 – 17:00 Магази Ур Гряда Ілічівка
3. КТП-127 10:00 – 17:00 КТП-127м.Любомль
МП "Ключ"
1. Травня М.Любомль вул..1 Травня, Промислова, Завальська
місто Нововолинськ
2. ПЛ-6 кВ В-4-12/36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська
вул.Б.Хмельницького
вул.Мічуріна, 1б
вул.Крайня
п-т Дружби, 43-49, 16-20
вул.Зелена, 34-50, 37-51
пров.Крайній
Ратнівський район
1.10:00-16:00
с.Жиричі
Рожищенський район
1. Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)
м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.
с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.
с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)
с.Доросині (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква с.Рудня вул.Центральна, Сортивна, Молодіжна.
7. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)
с.Доросині (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
9. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
Вимкнень споживачів не заплановано
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смідин вул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Вол.-Вол., вул.: Кн. Ольги 22-46, пров. Вишневий, Сахарова
2. 09:00-13:00 Зелене господарство, КНС, школа, інтернат м. Зоря, вул.: Берегового, Б.Хмельницького, Л.Курбаса, І.Богуна, Зимнівська 30,36,46,11, Філатова, Квітки Основяненко, Н.Левицького, Поповича
3. ТП-40 Т-2 13:00-17:00 Школа, інтернат
4. ЩТП-269 Л-1 09:00-17:00 с. Зимно, вул.: Миру, Петрова, Тиха
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
РТП, Ткач М.В., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "Астеліт" (мобільна станція), ТзОВ "Центр-ММ" (продбаза), „Заготконтора” К-К райспоживспіл (склад, контора), ПП Шворак Н.А. (пекарня), П-во (Меблевик), ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз”(ГРПБ), К-Каширське МСТ (Магазин), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, Ж/д Вокзал. м.К-Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський, вул.. Л.Толстого, вул.. Котовського, пров. Котовського, вул.. С.Бойка, вул.. З.Космодемянської, вул.. Радянська.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Локачинський район
1. КТП-28 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Хорівська:населення
2. ЗТП-129 Л-1 9:00-17:00 с.Затурці:ферма
3. ПЛ10кВ Л21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі
Любомльський та Шацький райони
1. Ктп 377 10:00 – 17:00 Магази Монастир сГородно
2. Л 26-01до лр173 10:00 – 17:00 Магази Ур Гряда Ілічівка
3. КТП-127 10:00 – 17:00 КТП-127м.Любомль
МП "Ключ"
1. Травня М.Любомль вул..1 Травня, Промислова, Завальська
місто Нововолинськ
2. ПЛ-6 кВ В-4-12/36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська
вул.Б.Хмельницького
вул.Мічуріна, 1б
вул.Крайня
п-т Дружби, 43-49, 16-20
вул.Зелена, 34-50, 37-51
пров.Крайній
Ратнівський район
1.10:00-16:00
с.Жиричі
Рожищенський район
1. Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)
м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.
с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.
с.Олександрівка (повністю)
с.Підліски (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева
5. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)
с.Доросині (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква с.Рудня вул.Центральна, Сортивна, Молодіжна.
7. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)
с.Доросині (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
9. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
Вимкнень споживачів не заплановано
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Смідин вул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності
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