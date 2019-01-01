Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого

На Волині 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00м. Вол.-Вол., вул.: Кн. Ольги 22-46, пров. Вишневий, Сахарова2. 09:00-13:00 Зелене господарство, КНС, школа, інтернат м. Зоря, вул.: Берегового, Б.Хмельницького, Л.Курбаса, І.Богуна, Зимнівська 30,36,46,11, Філатова, Квітки Основяненко, Н.Левицького, Поповича3. ТП-40 Т-2 13:00-17:00 Школа, інтернат4. ЩТП-269 Л-1 09:00-17:00 с. Зимно, вул.: Миру, Петрова, Тиха1. 09:30 – 17:00РТП, Ткач М.В., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ТзОВ "Астеліт" (мобільна станція), ТзОВ "Центр-ММ" (продбаза), „Заготконтора” К-К райспоживспіл (склад, контора), ПП Шворак Н.А. (пекарня), П-во (Меблевик), ПП Сус Й.Й., ПП Коваль А.І., К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз”(ГРПБ), К-Каширське МСТ (Магазин), Молитовний будинок, ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Романович В.І., ПП Северенюк Л.З., Церква, Ж/д Вокзал. м.К-Каширський, вул.. Ковельська, пров. Ковельський, вул.. Л.Толстого, вул.. Котовського, пров. Котовського, вул.. С.Бойка, вул.. З.Космодемянської, вул.. Радянська.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. КТП-28 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Хорівська:населення2. ЗТП-129 Л-1 9:00-17:00 с.Затурці:ферма3. ПЛ10кВ Л21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі1. Ктп 377 10:00 – 17:00 Магази Монастир сГородно2. Л 26-01до лр173 10:00 – 17:00 Магази Ур Гряда Ілічівка3. КТП-127 10:00 – 17:00 КТП-127м.ЛюбомльМП "Ключ"1. Травня М.Любомль вул..1 Травня, Промислова, Завальська2. ПЛ-6 кВ В-4-12/36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Заводськавул.Б.Хмельницькоговул.Мічуріна, 1бвул.Крайняп-т Дружби, 43-49, 16-20вул.Зелена, 34-50, 37-51пров.Крайній1.10:00-16:00с.Жиричі1. Л30-08 9:00-17:00 с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)м.Рожище виробнича база, Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС, артскважина.с.Копачівка дачний масив. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий, Карєрна.с.Олександрівка (повністю)с.Підліски (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева5. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язкус.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)с.Доросині (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква с.Рудня вул.Центральна, Сортивна, Молодіжна.7. Л34-05 після ЛР-73 9:00-17:00 с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язкус.Доросині (повністю) с.Тристень (повністю)с.Доросині (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий9. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с. Смідин вул:Шкільна, Молодіжна, Жовтнева, Незалежності