У чому зустрічати День святого Валентина: поради дизайнера





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Український дизайнер і fashion-експерт Анастасія Іванова поділилася порадами про те, як створити ідеальний образ для головного романтичного свята року:



Вибираючи вбрання для святкування Дня Валентина, відмовтеся від повсякденних образів, в яких вас звикли бачити. Свято - найкращий час для того, щоб створити неповторний образ, відчути себе справжньою королевою і, звичайно, потішити ідеальною красою свого коханого.



Джинси, брюки не підійдуть - ваш ідеальний образ може створити тільки сукня.



Особливу увагу приділіть кольору вашої сукні. Не всі знають, що саме за допомогою кольору можна впливати на оточуючих, але повірте - підсвідомо всі це відчувають. У цьому сезоні хорошим вибором для свята стане червоний колір. Але будьте обережні з вибором відтінків - кричущий червоний може трохи налякати вашого кавалера, адже є дуже сильним кольором енергії і пристрасті. А ось приглушені м'які відтінки червоного будуть доречними.



Від занадто темних, похмурих кольорів в своєму образі краще відмовитися. Робіть ставку на легкість і романтичність. Рожеві, блакитні, білі відтінки підкреслять вашу юність і свіжість, крім того - налаштують на романтичний лад і вас, і вашого обранця.



Стилісти рекомендують не вибирати сукні, орієнтуючись виключно на модні тренди. Набагато краще, якщо плаття йде вам, а його фасон підкреслює ваші достоїнства і приховує недоліки, якщо такі все ж є. Робіть акцент на талії, такий силует завжди виглядає дуже романтично і жіночно.



Не переборщіть з сексуальністю - глибокі декольте в поєднанні з ультракороткою довжиною або максимально високими розрізами можуть виглядати вульгарно. А ось акцент на чомусь одному залишить в вас загадку і напевно розбурхає фантазію вашого шанувальника. Так що вибирайте: або глибоке декольте - або демонструйте стрункі ніжки.



Додавайте в свій образ легкі, але помітні деталі - поясок, пір'я, романтичні манжети, бретелі. Такі акценти урізноманітнюють навіть найпростіше плаття.



День Валентина - відмінний час для підборів, навіть якщо в повсякденному житті ви їх не дуже любите.



Сукня-міді - проста і елегантна тенденція вже декількох сезонів. Майже у кожного дизайнера можна зустріти в колекції плаття довжиною за коліно. Довжина міді подовжує фігуру і робить її витонченою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День Валентина вже зовсім скоро. Це означає, що саме час продумати свій святковий образ так, щоб остаточно і безповоротно підкорити свого обранця і переконати його в тому, що саме ви - головна дівчина в його житті.Про це пише gazeta.ua Український дизайнер і fashion-експертподілилася порадами про те, як створити ідеальний образ для головного романтичного свята року:Вибираючи вбрання для святкування Дня Валентина, відмовтеся від повсякденних образів, в яких вас звикли бачити. Свято - найкращий час для того, щоб створити неповторний образ, відчути себе справжньою королевою і, звичайно, потішити ідеальною красою свого коханого.Джинси, брюки не підійдуть - ваш ідеальний образ може створити тільки сукня.Особливу увагу приділіть кольору вашої сукні. Не всі знають, що саме за допомогою кольору можна впливати на оточуючих, але повірте - підсвідомо всі це відчувають. У цьому сезоні хорошим вибором для свята стане червоний колір. Але будьте обережні з вибором відтінків - кричущий червоний може трохи налякати вашого кавалера, адже є дуже сильним кольором енергії і пристрасті. А ось приглушені м'які відтінки червоного будуть доречними.Від занадто темних, похмурих кольорів в своєму образі краще відмовитися. Робіть ставку на легкість і романтичність. Рожеві, блакитні, білі відтінки підкреслять вашу юність і свіжість, крім того - налаштують на романтичний лад і вас, і вашого обранця.Стилісти рекомендують не вибирати сукні, орієнтуючись виключно на модні тренди. Набагато краще, якщо плаття йде вам, а його фасон підкреслює ваші достоїнства і приховує недоліки, якщо такі все ж є. Робіть акцент на талії, такий силует завжди виглядає дуже романтично і жіночно.Не переборщіть з сексуальністю - глибокі декольте в поєднанні з ультракороткою довжиною або максимально високими розрізами можуть виглядати вульгарно. А ось акцент на чомусь одному залишить в вас загадку і напевно розбурхає фантазію вашого шанувальника. Так що вибирайте: або глибоке декольте - або демонструйте стрункі ніжки.Додавайте в свій образ легкі, але помітні деталі - поясок, пір'я, романтичні манжети, бретелі. Такі акценти урізноманітнюють навіть найпростіше плаття.День Валентина - відмінний час для підборів, навіть якщо в повсякденному житті ви їх не дуже любите.Сукня-міді - проста і елегантна тенденція вже декількох сезонів. Майже у кожного дизайнера можна зустріти в колекції плаття довжиною за коліно. Довжина міді подовжує фігуру і робить її витонченою.

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