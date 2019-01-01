Розповіли, як змінилися зарплати сімейних лікарів після реформи
Сьогодні, 20:18
В результаті реформи первинної ланки медицини, сімейні лікарі в Україні отримують, в середньому, близько 11,5 тисяч гривень на місць, а деякі отримують по 16-18 тис. гривень на місяць і навіть більше.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, - передає УНН.
"Ми підняли заробітну плату для лікарів і медсестер первинної ланки. До липня, до реформи, сімейний лікар отримував 5600 грн на місяць при наявності 1450 договорів клієнтів, зараз – 11 460 грн. Це реальні люди, реальні цифри. Більше декларацій – 16 тисяч. У нас є лікарі, які отримують 18 тис. і більше", - зазначив прем’єр.
За його словами, таким чином держава стимулює лікарів краще обслуговувати пацієнтів і, відповідно, заробляти більше.
При цьому він додав, що зарплати медсестер зросли з 3-4 до 6-8 тис. грн на місяць.
Нагадаємо, за словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч.
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Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, - передає УНН.
"Ми підняли заробітну плату для лікарів і медсестер первинної ланки. До липня, до реформи, сімейний лікар отримував 5600 грн на місяць при наявності 1450 договорів клієнтів, зараз – 11 460 грн. Це реальні люди, реальні цифри. Більше декларацій – 16 тисяч. У нас є лікарі, які отримують 18 тис. і більше", - зазначив прем’єр.
За його словами, таким чином держава стимулює лікарів краще обслуговувати пацієнтів і, відповідно, заробляти більше.
При цьому він додав, що зарплати медсестер зросли з 3-4 до 6-8 тис. грн на місяць.
Нагадаємо, за словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році становить від 15 до 25 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Брехня ще та скоро всі на чехи в хоспіси виєдем
Жид без брехні,це не жид.
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