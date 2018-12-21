У центрі Луцька хочуть знести меморіальну дошку комуністичному письменнику

З будівлі на вулиці Богдана Хмельницького демонтують пам'ятну дошку, яка присвячена комуністичному письменникуПро це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету.Мова йде про демонтаж меморіальної дошки Ярославу Галану.Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про благоустрій територій», враховуючи інформацію, розміщену на сайті Українського інституту національної пам’яті, що Галан Ярослав Олександрович (1902-1949) включений до Списку осіб, які підпадають під закон про декомунізацію, виконавчий комітет міської радиТак, у разі підтримки цього рішення виконкомом, департаменту житлово-комунального господарства доручать демонтувати меморіальну дошку на честь Галана Я.О. на фасаді будівлі № 12 на вул. Богдана Хмельницького.