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У центрі Луцька хочуть знести меморіальну дошку комуністичному письменнику

У центрі Луцька хочуть знести меморіальну дошку комуністичному письменнику
З будівлі на вулиці Богдана Хмельницького демонтують пам'ятну дошку, яка присвячена комуністичному письменнику Ярославу Галану.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення виконавчого комітету.

Мова йде про демонтаж меморіальної дошки Ярославу Галану.

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про благоустрій територій», враховуючи інформацію, розміщену на сайті Українського інституту національної пам’яті, що Галан Ярослав Олександрович (1902-1949) включений до Списку осіб, які підпадають під закон про декомунізацію, виконавчий комітет міської ради

Так, у разі підтримки цього рішення виконкомом, департаменту житлово-комунального господарства доручать демонтувати меморіальну дошку на честь Галана Я.О. на фасаді будівлі № 12 на вул. Богдана Хмельницького.

Довідково:

Ярослав Галан - український комуністичний письменник, журналіст, педагог, член КПЗУ, писав українською і польською мовами.

У воєнні та повоєнні роки Ярослав Галан засуджував ідеї української державності, називав українську революцію — «жовтоблакитним маріонетковим балаганом типу 1918 року», критикував ОУН і УПА, а також греко-католицьку церкву. Автор статті «Плюю на Папу», як відповідь на відлучення його від Церкви папою Пієм XII.

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Теги: декомунізація, Луцьк, демонтаж
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Коментарі 5
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В добрій Старій Англії соять памятники королям, стоять вони і тим, хто вбивав королів, і тим, хто вбивав тих, хто вбивав королів. І стоять собі, величаві, в позеленілій від часу бронзі. І ніхто їх не чіпає. Можливо, тому, що в Лондоні немає "рішал" з мізками анчоуса чи одноклітинної амеби. Якщо демонтуєте, аби закрити дірки від дюбелів і пляму на стіні, повісьте там дошку радянському політруку пустовіту.
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отой Галан - чувак з Польщі, на папу римського трохи косо дививсі...
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: «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим — значит, это правда!»: «Они все собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать собственные обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня. В оправдание себе обезьяны сочинили поговорку: „То, о чём Бандар-лог думает теперь, джунгли подумают позже“»
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Підтримую...нічого руйнувати не варто..це наша історія якою б вона не була!Знищити легше ніж побудувати...
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Створити [email protected]Л УПА
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