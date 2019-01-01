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ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*

ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*
Вже завтра День закоханих! Ось, ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»:

День Валентина у ТРЦ «ПортCity»
14 лютого, у День Святого Валентина, о 16 годині зі сцени та на всіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень, крім того на Вас чекають майстер-класи з виготовлення валентинок, святкова фотозона та найромантичніші подарунки!
Бонус! Кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!

ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*


Розіграш путівки на 2-ох у Тайланд
До 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.
14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів! Присутність обов'язкова!
ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*


День закоханих на арені розваг «GeneratorCity»
Запрошуйте свою другу половинку 14 лютого на арену розваг “GeneratorCitу”, щоб покататися на роликах, адже ми маємо для вас приємний подарунок. Кожна закохана пара протягом дня матиме можливість придбати два квитки на катання за ціною одного. Ви єдине ціле, і ми вирішили вас порадувати.
067 334 50 86.
ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*


День Святого Валентина у боулінг-клубі «StrikeCity»
Запрошуємо на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари. Серед закоханих ми розіграємо сертифікат на 1000 гривень на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».
067 33 45 085
ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*


День закоханих у ресторації «Брама»
Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама». Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від діджея, також вас розважатиме ведучий. Ми підготували для наших гостей безліч романтичних подарунків!
067 361 35 01
ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»*


На День закоханих ви дуже добре відпочинете, адже ТРЦ «ПортCity» подбаємо про це!

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Теги: Порт сіті
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