Вже завтра День закоханих! Ось, ТОП-5 причин святкувати День закоханих з ТРЦ «ПортCity»:14 лютого, у День Святого Валентина, о 16 годині зі сцени та на всіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень, крім того на Вас чекають майстер-класи з виготовлення валентинок, святкова фотозона та найромантичніші подарунки!Бонус! Кращі три освідчення отримають в подарунок романтичну вечерю!До 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів! Присутність обов'язкова!Запрошуйте свою другу половинку 14 лютого на арену розваг “GeneratorCitу”, щоб покататися на роликах, адже ми маємо для вас приємний подарунок. Кожна закохана пара протягом дня матиме можливість придбати два квитки на катання за ціною одного. Ви єдине ціле, і ми вирішили вас порадувати.067 334 50 86.Запрошуємо на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари. Серед закоханих ми розіграємо сертифікат на 1000 гривень на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».067 33 45 085Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама». Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від діджея, також вас розважатиме ведучий. Ми підготували для наших гостей безліч романтичних подарунків!067 361 35 01На День закоханих ви дуже добре відпочинете, адже ТРЦ «ПортCity» подбаємо про це!