За проїзд волинськими дорогами перевантаженою фурою підприємець заплатить великий штраф
Сьогодні, 20:44
Львівський підприємець сплатить за проїзд волинськими дорогами вантажівкою.
Так, прокуратура області у жовтні 2018 року звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою, аби стягнути із одного з львівських перевізників понад 33 тисячі гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом, - інформує прес-служба прокуратури області.
Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області у ході здійснення перевірки на автомобільній дорозі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" габаритно-ваговий контроль транспортного засобу - автомобіля "DAF" - засвідчив перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.
За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд в сумі 1025,28 євро, яку суб’єкт господарювання до бюджету добровільно не сплатив.
Відтак, органи прокуратури звернулись до суду, аби стягнути з нього цю плату, й рішенням господарського суду Львівської області позов прокурора задоволено повністю.
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Так, прокуратура області у жовтні 2018 року звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою, аби стягнути із одного з львівських перевізників понад 33 тисячі гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом, - інформує прес-служба прокуратури області.
Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області у ході здійснення перевірки на автомобільній дорозі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" габаритно-ваговий контроль транспортного засобу - автомобіля "DAF" - засвідчив перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.
За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд в сумі 1025,28 євро, яку суб’єкт господарювання до бюджету добровільно не сплатив.
Відтак, органи прокуратури звернулись до суду, аби стягнути з нього цю плату, й рішенням господарського суду Львівської області позов прокурора задоволено повністю.
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Коментарі 1
під Мар'янівкою в сезон мерво: вантажівки з буряком днюють та ночують вишикувані у кілометрову чергу до цукрового. дорожнє покриття вщент зруйноване. такого страшного полотна ще пошукати. і всім накласти
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