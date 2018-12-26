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За проїзд волинськими дорогами перевантаженою фурою підприємець заплатить великий штраф

За проїзд волинськими дорогами перевантаженою фурою підприємець заплатить великий штраф
Львівський підприємець сплатить за проїзд волинськими дорогами вантажівкою.

Так, прокуратура області у жовтні 2018 року звернулася до господарського суду Львівської області із позовною заявою, аби стягнути із одного з львівських перевізників понад 33 тисячі гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом, - інформує прес-служба прокуратури області.

Проведений Управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області у ході здійснення перевірки на автомобільній дорозі М-19 "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" габаритно-ваговий контроль транспортного засобу - автомобіля "DAF" - засвідчив перевезення вантажу з перевищенням встановлених вагових обмежень.

За це порушення органом контролю розраховано плату за проїзд в сумі 1025,28 євро, яку суб’єкт господарювання до бюджету добровільно не сплатив.

Відтак, органи прокуратури звернулись до суду, аби стягнути з нього цю плату, й рішенням господарського суду Львівської області позов прокурора задоволено повністю.



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Теги: підприємець, штраф, Волинь
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Коментарі 1
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під Мар'янівкою в сезон мерво: вантажівки з буряком днюють та ночують вишикувані у кілометрову чергу до цукрового. дорожнє покриття вщент зруйноване. такого страшного полотна ще пошукати. і всім накласти
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