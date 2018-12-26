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У січні на Волині подорожчав алкоголь та сигарети

У січні на Волині подорожчав алкоголь та сигарети
Споживчі ціни в області в січні 2019р. порівняно із груднем 2018р. зросли на 0,8%, в Україні – на 1,0%.

На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,0%, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 1,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 9,0%, гарячу воду – на 8,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% спричинено подорожчанням амбулаторних послуг на 1,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,9%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 2,2% зумовлено здешевленням палива та мастил на 7,1%. Разом з тим подорожчав проїзд в залізничному пасажирському транспорті на 4,0%, автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,4%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 3,3%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, Інтернету – на 5,5%.

Зростання вартості послуг освіти на 2,6% відбулось за рахунок підвищення плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 15,8%, навчання на курсах іноземних мов – на 6,4%.

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Теги: ціни, алкоголь, Волинь
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