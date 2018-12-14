На Волині подорожчали фрукти, а яйця – впали в ціні
Сьогодні, 19:15
Споживчі ціни в області в січні 2019р. порівняно із груднем 2018р. зросли на 0,8%, в Україні – на 1,0%.
На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,0%, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Найбільше подорожчали овочі (на 18,3%). Зросли ціни на фрукти, гречані крупи, масло, рис, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, сири, цукор, хліб, кисломолочну продукцію, соняшникову олію, безалкогольні напої, сметану на 7,4–0,2%.
В той же час подешевшали яйця, яловичина та телятина, свинина, сало, молоко на 2,0–0,3%.
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На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,0%, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Найбільше подорожчали овочі (на 18,3%). Зросли ціни на фрукти, гречані крупи, масло, рис, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, сири, цукор, хліб, кисломолочну продукцію, соняшникову олію, безалкогольні напої, сметану на 7,4–0,2%.
В той же час подешевшали яйця, яловичина та телятина, свинина, сало, молоко на 2,0–0,3%.
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