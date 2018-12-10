Показали, як юні волиняни-відчайдухи тренуються у столітній хаті-розвалюсі: ВІДЕО





Хлопці розповіли , що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе і зробили знаряддя для спорту власноруч, - пише



Цю хату хлопці із села Бірки називають «качалка». Ходять сюди нарощувати м’язи, розповідають парубки, тричі на тиждень. Власник столітньої будівлі - батько одного із них, Владислава Невірця.



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Владислав Невірець, займається спортом: «В нас не було, де качатися – що на дворі качатися, то краще тут, під кришою. Я батька попросив, щоб він дозволив тут качатися і він дозволив.»



Олексій Ковалик, займається спортом: «Кожен день розписаний за своїм графіком на свою групу м’язів. Наприклад, в понеділок ми качаємо груди-біцепс, в середу спина-тріцепс, в п’ятницю — ноги і плечі. Якось так ми займаємось – збираємось ввечері у вільний час від роботи і займаємось.»



Олексієві – 18. Він найстарший серед 8-ми хлопців, які тягають залізо у цій хаті. Показує знаряддя, що змайстрували для занять спортом.



Олексій Ковалик, займається спортом: «Це штанга, нею ми робимо жим лежачи на груди. Ці колеса нам проспонсорували старші люди. Лом ми в сусідньому селі в колхозі спиляли, колхоз вже закинутий, ним ніхто не займається. Млинці ми дістали – прибирали тут хату, розібрали піч і на дні на печі лежали такі млинці. Ми їх зважили, кожен по 8 кг і вирішили такі зробити для снаряда. Така штанга в нас. Лавка в нас взагалі зроблена власноруч і матрац просто зверху наложений на неї, щоб м’якше було.»



Аби взимку в тренажерній залі не було холодно – хлопці запалюють буржуйку.



«Накладаємо сюди дров, закидаємо, підтоплюємо – ну і так гріємося в холодні часи» - розповідає один із хлопців.



Хлопці скинулися грішми і купили гантелі, боксерську грушу та рукавиці. Анатолій Переведенець, який тут займається, каже: якщо захотіти – і в цих умовах можна зміцнити м’язи.



Анатолій Переведенець, спортсмен: «Аби бажання. Ми ж досягаємо чогось. З кожним тренуванням стараєшся більший вєс взяти, пожати на грудь. Так само на біцепс, на все. М’язи ростуть? – Звичайно, їсти треба добре.»



Односельчани бажання хлопців займатися спортом підтримують. В школі дозволили займатися у спортзалі. Хлопці відмовились, кажуть, хочуть мати свій куток.



Віктор Невірець, батько спортсмена: «Він в мене не курить і не п’є, а спортом таки хай тягає те залізо. Бути здоровим, гарним біля дівчат..."



Валерій Мокич, житель с. Бірки: «Наша влада, так скажемо, в них на бари, на все решта будівлі є. А щоб дітям вони організували, де займатися – в них такого бажання немає. Тому дітки самі от!»



Нині у селі підшукали нове приміщення, де хлопці могли б займатися спортом.



Світлана Костючик, в. о. старости с. Бірки: «На даний час ми не можемо профінансувати, бо ми — старостинський округ, а селищна рада в нас в Любешові.»



Володимир Сергійчук, секретар Любешівської селищної ради: «Знайшли такий варіант, що в центрі села є пуста хатинка, це власність релігійної громади села, запропонували допомогти з ремонтами і розмістити їх там. З часом придбався б із селищного бюджету спортінвентар і так далі. Просто, щоб забрати хлопців із тієї хатинки, тих умов дуже швидко…»



У новій тренажерній залі за кілька тижнів хлопці хочуть зробити прийнятні умови для тренувань. Спортсмени із райцентру подарували сільським бодібілдерам кілька штанг та гантелі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стару занедбану хату перетворили на тренажерну залу. В таких умовах нарощують м’язи юнаки у поліському селі Бірки, що в Любешівському районі.Хлопці розповіли , що не хотіли чекати, доки їм хтось допоможе і зробили знаряддя для спорту власноруч, - пише Суспільне Волині Цю хату хлопці із села Бірки називають «качалка». Ходять сюди нарощувати м’язи, розповідають парубки, тричі на тиждень. Власник столітньої будівлі - батько одного із них,Владислав Невірець, займається спортом: «В нас не було, де качатися – що на дворі качатися, то краще тут, під кришою. Я батька попросив, щоб він дозволив тут качатися і він дозволив.», займається спортом: «Кожен день розписаний за своїм графіком на свою групу м’язів. Наприклад, в понеділок ми качаємо груди-біцепс, в середу спина-тріцепс, в п’ятницю — ноги і плечі. Якось так ми займаємось – збираємось ввечері у вільний час від роботи і займаємось.»Олексієві – 18. Він найстарший серед 8-ми хлопців, які тягають залізо у цій хаті. Показує знаряддя, що змайстрували для занять спортом.Олексій Ковалик, займається спортом: «Це штанга, нею ми робимо жим лежачи на груди. Ці колеса нам проспонсорували старші люди. Лом ми в сусідньому селі в колхозі спиляли, колхоз вже закинутий, ним ніхто не займається. Млинці ми дістали – прибирали тут хату, розібрали піч і на дні на печі лежали такі млинці. Ми їх зважили, кожен по 8 кг і вирішили такі зробити для снаряда. Така штанга в нас. Лавка в нас взагалі зроблена власноруч і матрац просто зверху наложений на неї, щоб м’якше було.»Аби взимку в тренажерній залі не було холодно – хлопці запалюють буржуйку.«Накладаємо сюди дров, закидаємо, підтоплюємо – ну і так гріємося в холодні часи» - розповідає один із хлопців.Хлопці скинулися грішми і купили гантелі, боксерську грушу та рукавиці. Анатолій Переведенець, який тут займається, каже: якщо захотіти – і в цих умовах можна зміцнити м’язи.Анатолій Переведенець, спортсмен: «Аби бажання. Ми ж досягаємо чогось. З кожним тренуванням стараєшся більший вєс взяти, пожати на грудь. Так само на біцепс, на все. М’язи ростуть? – Звичайно, їсти треба добре.»Односельчани бажання хлопців займатися спортом підтримують. В школі дозволили займатися у спортзалі. Хлопці відмовились, кажуть, хочуть мати свій куток.Віктор Невірець, батько спортсмена: «Він в мене не курить і не п’є, а спортом таки хай тягає те залізо. Бути здоровим, гарним біля дівчат..."Валерій Мокич, житель с. Бірки: «Наша влада, так скажемо, в них на бари, на все решта будівлі є. А щоб дітям вони організували, де займатися – в них такого бажання немає. Тому дітки самі от!»Нині у селі підшукали нове приміщення, де хлопці могли б займатися спортом.Світлана Костючик, в. о. старости с. Бірки: «На даний час ми не можемо профінансувати, бо ми — старостинський округ, а селищна рада в нас в Любешові.»Володимир Сергійчук, секретар Любешівської селищної ради: «Знайшли такий варіант, що в центрі села є пуста хатинка, це власність релігійної громади села, запропонували допомогти з ремонтами і розмістити їх там. З часом придбався б із селищного бюджету спортінвентар і так далі. Просто, щоб забрати хлопців із тієї хатинки, тих умов дуже швидко…»У новій тренажерній залі за кілька тижнів хлопці хочуть зробити прийнятні умови для тренувань. Спортсмени із райцентру подарували сільським бодібілдерам кілька штанг та гантелі.

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