Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштовують благодійну поїздку до Львова

Насті Янчук організовують благодійну поїздку до Львова, щоб зібрати кошти їй на лікування.



17-річній володимирчанці Насті Янчук потрібна допомога, - пише



Нагадаємо, дівчинка бореться з онкологією. У жовтні перенесла операцію на голову з видалення пухлини. Після чого був довготривалий курс хіміотерпії, який послабив її організм. Попри усі випробування, які лягли на її долю, вона намагається триматися і продовжує боротьбу з підступною хворобою. Варто зазначити, понад шість тисяч гривень їй на лікування було зібрано під час зустрічі з відомим онкологом України Антоном Шкіряком, яку організував для містян депутат міської ради Максим Клим’юк.



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Підтримкою для Насті у боротьбі є рідні та близькі, коханий хлопець, друзі, приятелі. А нещодавно однокурсники організували благодійну поїздку у Львів, до якої запрошують інших студентів Волинського коледжу Національного Університету харчових технологій. Мета – зібрати кошти на лікування. Оскільки дівчинці 1 березня виповнюється 18 років, її будуть переводити у доросле відділення онкологічної лікарні. А це знову витрати, на які потрібні кошти. До студентів долучилися дирекція та студрада коледжу, власник туристичної фірми, яка займається організацією турів вихідного дня, Віталій Зейка, перевізники Роман Крохмаль та Андрій Гапонюк. Однокурсники запрошують у поїздку, вартість якої – 250 гривень, і яка відбудеться 18 лютого, студентів коледжу. Планується їхати двома автобусами. Усі виручені кошти будуть передані Насті Янчук на лікування.



Дівчина вірить в одужання і сподівається, що “рак-дурак”, як вона жартома називає хворобу, відступить назавжди. А ще думає над тим, якщо залишаться гроші, які їй збирають на лікування небайдужі люди, вона передасть їх інших хворим, які теж потребують допомоги.



Закликаємо підтримати Настю і допомогти побороти недугу. Реквізити ПриватБанку: 4149 4991 1117 2852 Янчук Анастасія Віталіївна.





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